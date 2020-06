Bill Gates y la vacuna contra el coronavirus: Acá te explicamos todo lo que dice Miguel Bosé en su hilo de Twitter

En las últimas semanas hemos visto cómo el planeta, poco a poco se está recuperando del coronavirus. Sin embargo, hay algunas personas que cuestionan las acciones que los gobiernos del mundo tomaron –o están tomando–para acabar de una vez por todas con el COVID-19. Uno de ellos ha sido Miguel Bosé, quien desde que empezó la pandemia tomó una actitud bastante tajante en contra de las medidas que España estaba adoptando para hacerle frente al virus.

Aunque las aguas ya se habían calmado, parece que el cantante español aún tiene muchas cosas que decirle no solo a los líderes de su país, también a personas importantes en todo el mundo con un ‘falso’ apoyo para que los países más necesitados puedan tener una cura para esta enfermedad. Resulta que este martes 9 de junio, Bosé no dio de qué hablar por haber lanzado una gran rola o alguna colaboración con un artista famoso.

No, en esta ocasión Miguel Bosé se volvió tendencia por el hilo que armó en Twitter para pronunciarse en contra del gobierno español –para ser exactos del presidente Pedro Sánchez– y de la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), que en estos momentos se encuentra buscando la vacuna contra el coronavirus.

Pero además de eso, le tiró también al mismísimo Bill Gates pero, ¿qué tiene que ver el dueño de Microsoft con todo esto? Bueno, pues acá les explicaremos qué onda con todo este rollo y por qué el cantante de “Morena mía” decidió ‘alzar la voz’ en contra de todas estas personas que para él, no están haciendo otra cosa mas que controlarnos.

Miguel Bosé no se guardó absolutamente nada, pues desde el inicio del hilo se fue a la yugular, duro y directo contra GAVI. Para probar su punto, el artista español mostró un video del presidente Sánchez donde habla de la urgencia que hay por el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, y en el mismo anunciaba que su gobierno trabajaría en conjunto para lograrlo.

En el primer tweet, Bosé explicó que esta no es una alianza que busca el bien de la humanidad, sino una farmacéutica que es propiedad de Bill y Melinda Gates –quienes son dueños a través de la fundación que tienen–, los cuales han mostrado que sus vacunas no son efectivas y que incluso han sido expulsados de algunos lugares por causarle la muerte a miles de personas.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd

Más adelante, el cantante acusó a Bill Gates de tener un plan con el fin de extender un dominio sobre la humanidad, utilizando la tecnología que tiene a la mano. Puede que suene descabellado, pero hace algunos meses y de acuerdo con The Washington Post, en un hackeo masivo a cuentas relacionadas con la Organización Mundial y a la misma fundación de Gates, encontraron supuesta información que involucraba al mero mero de Microsoft con el origen del COVID-19.

Miguel Bosé continuó mencionando que a las vacunas con las que están experimentando para intentar utilizarlas contra el coronavirus, podrían ponerle toda clase de metales tóxicos para tener el efecto contrario en las personas. Hasta habló del ‘polvo inteligente’, una tecnología que han desarrollado en los últimos años, la cual a través de microsensores moviéndose en tu interior podrían checar tu estado de salud, o en este caso empeorarlo.

¿Y cómo es que este ‘polvo inteligente’ trabajaría para controlarnos? Bueno, pues muy fácil. Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la red 5G, que si la usan para quitarnos el líquido de las rodillas y demás cosas, pero para el cantante, esta funcionaría como el cerebro para que todos estemos a la merced de Bill Gates y muchas personas que tienen poder en todo el mundo.

Aunque las declaraciones de Miguel Bosé se centraron específicamente en cómo el CEO de Microsoft a través de GAVI busca dominar a todo el planeta, al presidente de España también le fue como en feria, pues el intérprete de “Nena” llamó a Pedro Sánchez (sarcásticamente) como el salvador de todos, pero dejando de lado este ‘cumplido’, lo que realmente quería decir era que Sánchez se convirtió en cómplice del plan terrible de Bill Gates.

Ya para terminar, Bosé cerró su mensaje diciendo que él lo único que quería con este hilo no era llamar la atención nada más, sino abrirle los ojos a toda la ciudadanía sobre esta alianza entre GAVI, Bil Gates y el gobierno español, que en lugar de buscar el bien de todas las personas, lo que desean es controlarlos a través de la vacuna que están creando contra el coronavirus.

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020