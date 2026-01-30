Lo que necesitas saber: Hasta el momento no se contempla que esta manifestación afecte el servicio del Metro... aunque falta una confirmación oficial.

El mantenimiento en el Metro nomás no se ve, es algo que los usuarios repetimos casi a diario… pero, que lo digan los propios trabajadores del transporte, no es algo que deba de dejarse pasar así como así.

Foto de la Línea 3 del Metro de la CDMX // Facebook:Metrocdmx

Día, horario y ruta de la marcha de trabajadores del Metro

Pues bueno, aunque Clara Brugada y Adrián Rubalcaba se la pasa haciendo videos para presumir que ya compusieron por enésima vez las mismas escaleras eléctricas, los trabajadores del Metro harán una marcha… para exigir que les den lo necesario para hacer mantenimiento de a de veras, según parece.

De acuerdo con el comunicado que difunde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (o sea, el metro), la marcha se realizará el 4 de febrero a las 15:30 horas. Los participantes partirán de Metro Balderas con dirección al Zócalo. Ahí darán a conocer la situación laboral que viven, la cual los lleva a manifestarse.

Foto: @MetroCDMX

¿Cuáles son las peticiones de los trabajadores del Metro?

Según el texto en el que se da aviso de la marcha, la manifestación se llevará a cabo debido a que no se ha tenido respuesta de parte de las autoridades a la petición de más presupuesto.

De acuerdo con los trabajadores del Metro, se necesita más dinero para la compra de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento no sólo de las instalaciones fijas, sino de los trenes…

Fotografía @MetroCDMX

Además de los anteriores, los del Sindicato del Metro denuncian que no les han resuelto asuntos relacionados con sus condiciones laborales… no se especifica qué, pero se advierte que son temas que, a final de cuentas, acaban por afectar en el funcionamiento del transporte y la seguridad de los usuarios.

Por el momento, las autoridades del Metro no han respondido sobre la marcha que realizarán los trabajadores. No se contempla que afecte la operación del transporte… aunque falta una confirmación oficial.