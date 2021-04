Mario Delgado pide suspender derechos políticos de Saúl Huerta, diputado de Morena acusado de abuso sexual

Pues con la novedad de que Mario Delgado dice que en Morena no se aceptan personas que estén acusadas de cometer un delito (¿¿??). Oh sí, aunque la historia reciente nos dice otra cosa (nomás hay que voltear tantito a Guerrero), el presidente Nacional del partido aseguró que ya pidió que le sean quitados sus derechos políticos al diputado Saúl Huerta, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual contra un menor.

Saúl Huerta fue detenido esta semana por dicha denuncia, pero como estamos en México, rápidamente quedó en libertad porque sus abogados demostraron que tiene fuero constitucional. Y aunque Morena primero dijo que no tenían nada contra él porque lo que haga con su vida privada fuera del horario laboral es muy cosa suya, ahora dice Mario Delgado que siempre sí van a tomar cartas en el asunto.

Lo que dijo Mario Delgado sobre Saúl Huerta

Durante su visita a Colima este fin de semana (donde ya le andaban cambiando de partido), Mario Delgado aseguró que ya pidió al órgano correspondiente de Morena, que le suspenda todos los derechos políticos al diputado, mientras se aclara si es culpable o inocente de la acusación.

“Hoy acabo de pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) suspender los derechos del diputado Saúl Huerta, él es acusado de violencia contra un menor. Entonces, en Morena no podemos tapar a nadie, siempre queremos que se haga justicia y quien haya cometido un delito, pues que asuma la responsabilidad“, dijo Mario Delgado.

Miren quien lo dice @mario_delgado : que suspendan los derechos políticos a candidato a Diputado Saul Huerta, acusado de violación

¿Y que pide para el violador de @FelixSalMac y para el misógino de @DavidMonrealA al que fue a defender su hermanito @RicardoMonrealA ? pic.twitter.com/zyeqJqELl6 — José Díaz 🇲🇽 #YoDefiendoAlINE #DefendamosAlINE (@JJDiazMachuca) April 25, 2021

Además, él mismo publicó un tuit donde confirma sus palabras y un comunicado al respecto en su página web. “… el líder morenista solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el proceso que involucra al diputado Saúl Huerta. Al tiempo que señaló que Morena está en total disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario“, se lee en dicho comunicado.

Pido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de @PartidoMorenaMx, suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos a Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal https://t.co/X4B3EvH48I — Mario Delgado (@mario_delgado) April 25, 2021

Sheinbaum dice que buscarán su desafuero

Y conste que no fue el único. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum también habló sobre el caso desde el punto de vista de las autoridades capitalinas, y dijo que no pudieron actuar en su contra por eso del fuero.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que la SSC y la Fiscalía capitalina hicieron su chamba y toda la cosa al detenerlo el pasado miércoles, pero indicó que sería necesario solicitar el desafuero del diputado para poder proceder legalmente.

“Está trabajando ahí la fiscalía de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad”, indicó Sheinbaum. “En su momento, si es necesario, entiendo que así va a ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, dijo.

Pues muy bien por los militantes de Morena y su postura respecto al caso de Saúl Huerta, lo único que toooodos nos preguntamos es, ¿por qué será que no se pusieron así de firmes con Salgado Macedonio?