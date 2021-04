Saúl Huerta, diputado acusado de presunto abuso de menor, renuncia a reelección

Aunque el líder de Morena en la bancada de la Cámara de Diputados ya dijo que no buscará el desafuero de Saúl Huerta, que porque respeta la vida privada y si éste trató de violar fue fuera del horario del trabajo y, tons, no hay bronca con él… parece que en las entrañas del partido ya vieron que dejar que el susodicho se reelija sí es pasarse mucho de rosca, por ello “lo renunciaron”. Bueno, dicen que él renunció… Y, dentro de unos meses, sin fuero. ¿A correr?

Por medio de un muy escueto comunicado, el partido Morena informó al respetable que Saúl Huerta Corona, el flamante diputado detenido por el presunto abuso sexual de un menor, siempre no buscará la reelección al cargo que le permitió quedar en libertad, gracias al fuero. Según el breve mensaje colgado en redes, Huerta presentó su renuncia a la candidatura para reelegirse, la cual es “definitiva e irrevocable”.

Lo anterior, pese a que horas antes el propio Huerta dijo en entrevista que se mantendría muy firme en su candidatura y que, simplemente, dejaría que corriera la investigación que todavía hay en su contra… en fin, lo mismo que planteó en la conferencia de prensa que ofreció al quedar en libertad, tras haber sido detenido la mañana del 21 de abril, luego que empleados de un hotel en la Roma acudieron al auxilio de un menor que acusó que el diputado abusó sexualmente de él.

“Se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctimas (…) Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en ninguna conducta delictiva”, aseguró Huerta.

¿Saúl Huerta renunció o “lo renunciaron”?

Pues… lo cierto es que Huerta dentro de unos meses se quedará sin fuero constitucional y sólo hasta ese momento se podrán realizar acciones penales en su contra (si es que las investigaciones llevan a ese punto), ya que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya avisó que no tiene la menor intención de quitar la protección constitucional de su cuate.

Lo anterior fue confirmado por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, de una forma tan torpe y encubridora que uno ya no sabe si llorar o reír. Aunque hasta hay audios de Saúl Huerta tratando de llegar a un acuerdo económico con la madre de la presunta víctima, Mier justificó la negativa a proceder contra el susodicho 1) que porque respeta la vida privada de sus compañeros y 2) que porque “no lo hizo en su función como diputado federal”.