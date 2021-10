Cuando el periodista y escritor argentino Martín Caparrós se decidió en hacer un estudio sobre el continente y todos los que lo habitamos, se encontró con un problema desde el primer minuto: ¿cómo cuernos nos llamamos? Para solucionar esos enredos terminó creando una nueva categoría regional a la que bautizó Ñamérica.

Y ya que están acá, les queremos presumir que platicó con nosotros en #SopitasXAireLibre sobre el tremendo libro en que terminó convirtiéndose.

“Quería repensar la manera en la que hablamos de la región”, nos contaba Caparrós y es que había que enfocarse en las cuestiones que nos unen. “Yo creo que somos como hermanos, en los que no necesariamente te llevas bien, pero tienes muchas cosas en común y un cierto cariño que persiste”.

Ñamérica

La situación se pone curiosa desde el título del libro y el cómo llamarle a la región.

Martín Caparrós comenzó pensando en que, por supuesto, era un libro sobre América Latina, pero no funcionaba por completo. “Como decidí dejar fuera a Brasil, entonces ya no era “latina” y tuve que aventarme un neologísimo”, cuenta entre risas.

El libro era sobre países hispanos, pero eso, obvio tampoco era el bueno. “Aunque el término hubiera sido Hispanoamérica no iba a decirle así, porque yo nunca he dicho: ‘esta mañana me siento hispanoaméricano'”. Ahí surgió que el rasgo común era el castellano y su emblemática Ñ.

Ñamérica, la región más urbana del mundo… aunque, por alguna razón, siempre imaginamos otra cosa. Caparrós recorrió una buena parte de los países para escribir este libro, echándole espacial atención a las ciudades. “Hemos vivido un gran desplazamiento desde los campos a la ciudades, empecé por ir a las ciudades grandes, renovadas y catastróficas en muchos casos”.

Visitó Managua, Bogotá, Buenos Aires, La Habana, México y curiosamente, también tocó Estados Unidos, con la icónica Miami —“una gran capital de Ñamérica”, cuenta.

Caras para la camiseta y ritmos para el baile.

Ñamérica —como libro y como región— le dedica un buen rato al valor cultural que sale de nuestras fronteras. Deporte, cultura o música. “Fútbol y reguetón”, resume Caparrós.

“Es curioso que nuestro peso geopolítico y económico es bajo. Ñamérica en conjunto tiene solo el 5% del Producto Bruto del mundo y tampoco estamos en un lugar importante para la administración del planeta, pero tenemos una representación cultural desproporcionada. Producimos más cultura popular, íconos, personajes que lo que nuestra magnitud debería crear”.

Y luego salió la frase que resumen nuestro extraño capital cultural. “La facilidad de crear caras para la camiseta y ritmos para el baile”.

La entrevista con Martín Caparrós a propósito de la publicación de Ñamérica nos emocionaba un montón y la verdad es que nos aventamos unos muy buenos 20 minutos de plática. Escuchen lo que sonó esta mañana en #SopitasXAireLibre acá abajo que vale la pena.