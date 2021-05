Ahora en Chihuahua: Declina a favor de Maru Campos el candidato de Fuerza por México

Sigue el “Declinatón”: ya lo vimos en Sonora, Sinaloa, Coahuila y en alcaldías de la CDMX… ahora en Chihuahua, con el candidato de Fuerza por México y Maru Campos . Y hasta en pleno debate, para que no digan que no hay sorpresotas en las elecciones.

Pues resulta que el candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz Villalobos, declinó a favor de la abanderada de la coalición PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván… más conocida sólo como Maru Campos (cof, y como presunta beneficiado a de las transas de César Duarte, cof).

¿Y sí fue en pleno debate? Sí, ahí cuando tenía uso de la palabra. “A la candidata Maru Campos le tomo la palabra de este gran esfuerzo por representar a Chihuahua de manera conjunta”, señaló el representante de Fuerza por México. “Por el bien de Chihuahua y a nombre de mi equipo, me uno a la gubernatura de Maru Campos en favor de su proyecto social”, remató.

Bueno, así que digan que qué pin$%&e sorpresa, pues no. Se ve que los involucrados en esta declinación ya tenían todo bien armado… así, Maru Campos primero dijo “hoy los convoco a hombres y mujeres de bien, a formar parte de un gran frente, un gran frente de la defensa de lo que es nuestro querido Chihuahua, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra gente y nuestra libertad, ¡que viva Chihuahua!””… y ya, el de Fuerza por México muy “espontáneamente” dijo “ahhh no manches, como que me interesa”.

De #UltimaHora en pleno debate, declina el candidato de @fuerzaxmexico a la gubernatura de Chihuahua, Alejandro Díaz Villalobos en favor de la candidata de la alianza PAN-PRD @MaruCampos_G pic.twitter.com/IMXfntUIHP — FUE EL ESTADO (@Amadoelquelolea) May 21, 2021

Tras la declinación de Alejandro Díaz Villalobos, la candidata del Partido Verde no se mordió la lengua… digo, insinuó que en Fuerza por México nomás se iban con quien convenía. Así lo dijo la representante del Partido que cada sexenio une fuerzas con quien más poder tiene: “Doctor Díaz: ya sabíamos que había partidos patitos”.

Declinación a favor de Maru Campos no cayó bien en Fuerza por México

Al parecer, Díaz Villalobos hizo un Ricardo Bours… ya que tampoco avisó en su partido que tenía intenciones de pasarse pa’l otro lado. Luego de ver por TV cómo declinaba su candidato, el líder nacional del partido fundado apenas en 2019, Gerardo Islas, acusó de traición a su ahora ex abanderado… y es que hasta se le olvidó que hace unas semanas presentaron una denuncia por corrupción en contra de Maru Campos.

“Todos sabemos quién es Maru Campos, todos sabemos de los actos de corrupción que la han envuelto desde que el gobernador (el priista César Duarte), hoy un prófugo de la justicia junto con su equipo”, señaló en cita recogida por Reforma.

Ahhh por cierto, respecto a las acusaciones en contra de Maru Campos, ésta presentó el informe de un equipo de peritos en el que se indica que las firmas que la relacionarían con la llamada “nómina secreta de César Duarte”, son falsas.

En respuesta, la Fiscalía de Chihuahua señaló que chido el peritaje de Maru Campos… pero ellos tienen otros datos: las firmas las analizaron ellos primero y, según sus especialistas, sí son legítimas, pues hasta tienen sello y firma de notario.