Levantan extrañamiento contra director de Hospital de Ecatepec por muerte de estudiante

Luego de que los compañeros de Jorge Alejandro López Rivas, médico interno de pregrado, denunciaron que el estudiante de la FES Iztacala fue obligado a presentarse a laborar en el Hospital General de Ecatepec Dr. José María Rodríguez pese a que tenía síntomas de COVID-19, la Secretaría de Salud sólo aplicó un extrañamiento en contra de las autoridades de este hospital.

Un extrañamiento contra el director del Hospital General de Ecatepec Dr. José María Rodríguez, Héctor Flores, y la jefa de División de Enseñanza e Investigación, María del Carmen Ramírez.

De acuerdo con La Jornada, este extrañamiento se aplicó por el fallecimiento del joven médico interno de pregrado.

Levantan un extrañamiento contra directivos del Hospital de Ecatepec

En sí, el extrañamiento se aplicó por vulnerar los derechos de los médicos internos de pregrado (MIP) —al no darles atención— y no respetar las instrucciones que las autoridades federales y estatales para que este grupo no formara parte de la primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus.

Como recordarán, las autoridades sanitarias ordenaron que la permanencia de los médicos internos de pregrado en los hospitales no era forzosa debido a la pandemia —y en dado caso de que hubiera una asistencia, tendría que ser voluntaria.

¿Qué pasará con el director del Hospital Dr. José María Rodríguez y la jefa de División? Por lo pronto sólo está el oficio de extrañamiento por vulneración de los derechos de Jorge Alejandro López, quien el 15 de diciembre de 2020 se hizo un estudio de placa de tórax y saturación por pulsiomiximetría y los resultados arrojaron una posible infección en las vías respiratorias.

Luego, se realizó una prueba PCR dio positivo a coronavirus. En este lapso, los compañeros del estudiante de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala fueron testigos de cómo los directivos obligaron a Alejandro López a asistir a las labores en el Hospital de Ecatepec Dr. José María Rodríguez.

🙏De acuerdo con médicos, Jorge trabajó sin el equipo mínimo indispensable por indicación de su superior en turno👇https://t.co/hMP54zx2gb — Sopitas (@sopitas) January 7, 2021

Lamentablemente, sus compañeros denunciaron que esta presión se ejerció en medio del padecimiento de coronavirus que terminó por cobrarle la vida al joven estudiante en este hospital reconvertido a la atención de pacientes con COVID-19.