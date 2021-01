Sí, ya te vimos, Joe… ahora unos memes de Bernie Sanders con cobijita

La toma de protesta de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos dio un montón de qué hablar, desde la ausencia de Donald Trump en la ceremonia, el llamado a la unidad del demócrata y en cosas un poco más alivianadas por la participación de Lady Gaga y Jennifer López y… ¡Bernie Sanders!

El nombre del exaspirante a una candidatura por el Partido Demócrata para contender contra Donald Trump —en las elecciones de 2016 y 2020— ya es tendencia en redes y todo gracias a su estilo.

Así como lo leen, Bernie Sanders, senador por Vermont, se lanzó a la ceremonia de investidura de Joe Biden un poco distinto a otros políticos y funcionarios.

Con guantes y una chamarra café, Bernie Sanders aguantó el friazo en el Capitolio mientras se realizaba el protocolo para que Joe Biden diera su discurso de inauguración —dedicado a la unidad y desafíos que Estados Unidos tendrá en los próximos años en contexto de la pandemia de COVID-19 así como la crisis económica— y pues, así reaccionó el internet.

Can’t believe Bernie just dipped and came up to NYC pic.twitter.com/iHI1TeIUMl

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 20, 2021