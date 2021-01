Hasta en los mejores eventos: No podían faltar los memes en la ceremonia de investidura de Joe Biden

¡Por fin! Llegó el día que todos estaban esperando en los Estados Unidos, pues después de unas elecciones apretadas y controversiales, terminó el mandato de Donald Trump e inicia una nueva era con el presidente número 46 del país vecino, Joe Biden. Y por supuesto que esta ocasión merecía que fuera muy especial, ya que tras todo lo que ocurrió en el Capitolio todos en el norte necesitaban un respiro y un poco de esperanza.

Es por eso que a la ceremonia de investidura de Biden, se anotaron un montón de artistas que desde las campañas demostraron apoyar incondicionalmente al candidato demócrata. La primera en levantar la mano fue Lady Gaga, a quien le dieron la enorme responsabilidad de cantar el himno nacional pero además de ella supimos que Jennifer López actuaría en la ceremonia y que artistas como Foo Fighters y más estarían presentes.

También puedes leer: LADY GAGA, JENNIFER LOPEZ Y MÁS: LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA INVESTIDURA DE JOE BIDEN

Lady Gaga se toma muy en serio cantar en el Capitolio

Justo en punto de las 10:30 de la mañana (hora del centro de México, claro), Lady Gaga tomó el estrado y frente a un público reducido –obviamente para mantener la sana distancia– sorprendió a todos cantando una versión sumamente emotiva de “Star-Spangled Banner”. Sin embargo, y tratándose de ella, lo que llamó la atención no fue su interpretación, sino el peculiar vestuario que usó para este momento.

Gaga usó una medalla con la paloma de libertad, y aunque teníamos en mente esto, fue inevitable no acordarnos de Katniss Everdeen y el dije de sinsajo que le vimos en la saga de Los Juegos del Hambre. Y no nos queda la menor duda que quería aprovechar la oportunidad que tuvo para cantar frente a Joe Biden en el Capitolio y demostrar que es fan de esta franquicia, aunque sus fans también se rifaron con otros memes cotorros.

Ver en YouTube

De camino al Capitolio para escuchar a la suprema Lady Gaga pic.twitter.com/b7UROMsQ31 — Kit Kat (@Nuncahetero) January 20, 2021

Esperando que Lady Gaga cante el himno de Estados Unidos pic.twitter.com/O4aNMKkI0q — Kevin Vera Ortiz (@kevinsortizz) January 20, 2021

Quédate con quien te mire igual que lady gaga ve al escolta pic.twitter.com/EcPcnsdl7b — .Amilcar (@JoseGonzH) January 20, 2021

Lady Gaga inaugura los Juegos del Hambre. pic.twitter.com/jGMoUd380R — Adrian Dorins (@Adronis) January 20, 2021

¿Qué tiro con Lady Gaga en el #InaugurationDay es el nuevo Sinsajo? pic.twitter.com/XtSCmpvu6c — ★ El B¡G B∅$$ ★ (@el_ChicoUrbano) January 20, 2021

joe biden when gaga performs the national anthem tomorrow: pic.twitter.com/773Nf4dXpx — WE DID IT JOE (@osnapitzoscar) January 20, 2021

Yo pienso que Lady gaga debería de cantar el himno nacional Mexicano para la presidencia del 2024 . Con mariachi y todo. pic.twitter.com/5pIyFjQ5X0 — ℂó (@DiegochisGochis) January 20, 2021

Sorprendiendo como siempre Lady Gaga pic.twitter.com/oMbxAFhw4C — ᴀɴᴅʏ (@itsmypeach) January 20, 2021

Ahora Lionsgate anuncia continuación de Los Juegos del Hambre con @ladygaga… Mi reina pic.twitter.com/jGpnGm7MoV — Jordan Peal (@jordan_peal) January 20, 2021

Jennifer López

Justo después de que Lady Gaga y que Kamala Harris tomara juramento como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, Jennifer López subió al estrado para continuar con los actos musicales. En esta ocasión, le tocó interpretar “This Land is Your Land” y America The Beautiful”, y a pesar de que dejó con el ojo cuadrado a todos aquellos que piensan que no canta, su presentación quedará marcada por un momento especial.

Justo cuando estaba terminando de cantar la última canción, se tomó el tiempo de hablar en español y mandar un mensaje de unidad; algo que sin duda necesita Estados Unidos después de la administración de cierta persona de color naranja y que al parecer traerá Joe Biden. Y sí, fue un instante espectacular como una mujer que representa a la comunidad latina, pero los memes también la representaron y no dejaron pasar este momento tan peculiar.

Jennifer lopez en el medio de la INAUGURACIÓN DE BIDEN, GRITA EN ESPAÑOL POR MICRÓFONO. Los que la contrataron: pic.twitter.com/QGyUvTXNi4 — Tomas Pietravallo (@TPietravallo) January 20, 2021

Jennifer López hablando en español en el Capitolio pic.twitter.com/1xip4tNZUZ — The Female Group (@LaGrupaOficial) January 20, 2021

todxs lxs gringxs cuando Jennifer Lopez habló en español pic.twitter.com/PUuABUn2dU — marce✨ (@justmarcelin) January 20, 2021

Los que invitaron a #JenniferLopez viendo como cantaba Lets Get Loud y gritaba en español. #InaugurationDay pic.twitter.com/RUgoz5TVZ9 — Carlos Mota-Rodríguez (@carlosmotaR) January 20, 2021

– “Quiero ver a todas esas banderitas con las manos arriba” – @JLo pic.twitter.com/3Z6ieTYXei — Miguel Ángel Mendoza (@dashbain) January 20, 2021

Jennifer lopez yendo a felicitar a Lady Gaga por su actuación viendo que se ha llevado toda la atención #InaugurationDay pic.twitter.com/ifWrwNpfSu — Juan sin miedo (@foxyJuanpe) January 20, 2021