Vaya noticia para terminar este martes. Resulta que a altas horas de la noche, dos trenes del Metro CDMX chocaron fuertemente en la estación de Tacubaya en la Línea 1. El primer reporte, y según el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, dijo para Foro TV que eran 18 personas lesionadas. Sin embargo, Julio Iver, encargado de medios del Metro CDMX, dijo para Foro TV que son al menos 41 personas lesionadas, lo cual ya confirmó Claudia Sheinbaum.

El accidente fue aproximadamente a las 11:37pm, y ya se tiene presencia muy fuerte de patrullas a las afueras de la estación del Metro. Aún no hay información oficial de qué fue lo que pasó o cómo sucedió este accidente.

Por su parte, los servicios de emergencia ya arribaron al lugar para atender a los pasajeros que hayan resultado heridos. Como mencionamos anteriormente, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, confirmó que son 41 personas lesionadas, y que lamentablemente una persona perdió la vida.

Me reportan el impacto de dos convoys del Metro en la estación Tacubaya. Bomberos me informa de 41 heridos y una persona que lamentablemente perdió la vida. Me dirijo en este momento al lugar.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 11, 2020