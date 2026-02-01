Lo que necesitas saber: El gobierno de México reveló que se está negociando con Estados Unidos poder enviar petróleo a Cuba... por razones humanitarias.

Tal parece que ninguna amenaza de aranceles hará cambiar de opinión al gobierno de Claudia Sheinbaum para apoyar a Cuba… pues la mandataria anunció el envío de ayuda humanitaria a la isla.

Claudia Sheinbaum en conferencia // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

México enviará ayuda humanitaria a Cuba

La situación entre Estados Unidos y Cuba está encendiendo las alarmas internacionales y nuestro país juega un papel fundamental en la isla… tanto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de ayuda humanitaria.

“Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, de otros enseres, otros insumos fundamentales”, mencionó.

De acuerdo con la mandataria, la ayuda de alimentos y otros productos se realizará esta semana a través de la Secretaría de Marina. Esto con el fin de evitar una crisis humanitaria en Cuba.

Comienzan negociación de envío de petróleo

Aunque el envío de petróleo a Cuba es incierto debido a las amenazas arancelarias de Trump, la presidenta de México confirmó que se está negociando con Estados Unidos para retomar el envío de crudo a suelo cubano.

“Estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla”, señaló. En fin, habrá que ver si México enviará petróleo pese a los aranceles…