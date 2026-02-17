Lo que necesitas saber:

La próxima reunión de la "Junta de Paz" será este 19 de febrero en Washington D. C.

Por fin México le dio una respuesta a Trump sobre unirnos a su famosa “Junta de Paz”… y aunque tardó un poco más de lo planeado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo que muchos esperábamos: rechazar la invitación.

Conferencia de Claudia Sheinbaum // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

México rechaza invitación de unirse a la “Junta de Paz” de Donald Trump

La espera terminó. México anunció formalmente al presidente de Estados Unidos que nuestro país no formará parte de su “Junta de Paz” (en la que ya se encuentran países como Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Pakistán y Argentina)

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México rechaza esta invitación debido a que no se incluye a todas las partes necesarias para lograr la paz en Medio Oriente.

“Dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, pues es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, compartió la mandataria.

Nuestro país participará… pero como observador

Eso sí, nuestro país no será ajeno a este proceso, pues aunque no seremos parte de su “selecto” grupo, se está planeando la idea de enviar al embajador mexicano de la ONU como observador.

Pero bueno, habrá que ver qué pasa este 19 de febrero en Washington D. C., pues será la próxima reunión de los más de 35 países que se han unido a la “Junta de Paz” de Trump. ¿Te hubiera gustado que México formara parte?

Trump presenta su “Junta de Paz”… organización que, dice, podría suplir a la ONU

