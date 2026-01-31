Lo que necesitas saber: De acuerdo con varios testimonios, Alberto fue golpeado brutalmente hasta provocarle la fractura y varios huesos rotos en el rostro.

El ICE está envuelto en otro caso de posible abuso policial en Minneapolis. Como si no fueran suficientes las dos muertes registradas en el estado. También tenemos el caso de un migrante mexicano que sufrió una fractura en el craneo bajo custodia del ICE.

Según la versión de los agentes, el hombre de 31 años decidió lanzarse contra la pared a propósito mientras se encontraba esposado. Sin embargo, personal del Centro Médico del Condado de Hennepin aseguró que la fractura fue resultado de una ‘golpiza’.

Foto: ice.gov.

Hospital niega versión del ICE en fractura de migrante mexicano

La Agencia AP logró hablar con enfermeras y doctores del Centro Médico del Condado de Hennepin, dónde fue atendido Alberto Castañeda Mondragón por la fractura en el cráneo.

De acuerdo con sus testimonios, Alberto fue golpeado brutalmente hasta provocarle la fractura y varios huesos rotos en el rostro, lo que no solo contradice completamente la versión de los agentes del ICE. También deja en claro que fue víctima de abuso policial. Uno más de los que hemos visto relacionados con el ICE.

“Es imposible que esta persona se estrellara contra una pared”, dijeron las enfermeras a AP.

ICE en Minneapolis / Foto: @DHSgov

Incluso uno de los agentes le habría confesado a las enfermeras, que durante el arresto de Alberto el 8 de enero, otros de sus compañeros lo golpearon hasta el cansancio.

Cuando fue ingresado al hospital, los agentes insistieron en esposarlo de los tobillos a la cama del hospital, para ‘evitar que huyera’ ¿Pero cómo iba a huir alguien con una fractura en el cráneo?

De acuerdo con los abogados de Alberto, no tenía antecedentes penales, por lo que no había razón para su detención. Y mucho menos para la golpiza que recibió durante su arresto.