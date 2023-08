Lo que necesitas saber: Mancera y Silvano Aureoles se quejan del proceso... pero su partido ya los abandonó y reafirmó su apoyo al proceso presidencial de la oposición.

El comité del Frente Amplio dijo claro que sólo pasarían a la siguiente ronda los aspirantes que obtuvieran 150 mil firmas de apoyo y, entonces, eso quiere decir que Miguel Ángel Mancera fue excluido del proceso por no llegar a la meta… ¿o no? Pues, según el senador, él si cumplió con el requerimiento.

Por lo anterior, el exjefe de gobierno de la CDMX acudió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar que nos lo dejaron fuera del proceso del Frente Amplio. De hecho, Mancera acusa que no se le ha informado claramente por qué ya no le dieron chance de continuar haciéndole al güey con la aspiración presidencial. Y eso es lo que busca: ya que cumplió (según) con lo de las firmas, que se le diga bien por qué fue excluído.

Miguel Ángel Mancera echándo taco en el Senado / Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Es un trayecto que habíamos ya anunciado hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, sólo se nos han comentado cifras, cifras van, cifras vienen”, señaló Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa. “Lo que nosotros estamos hablando ahora es de legalidad y en ese tenor no vamos a dejar que se quede en duda, vamos a seguir, ya que sea una autoridad la que nos diga si estamos equivocados que así nos lo plantee y si no que asista la razón”.

… y mientras Mancera se queja, el PRD ya reiteró apoyo al Frente Amplio

La semana pasada, el Frente Amplio dio a conocer que sólo Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid pasaron el filtro de las 150 mil firmas. Esto dejó fuera candidatos ciudadanos y a los dos representantes del PRD: Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.

Tal fue la molestia por los resultados del proceso del Frente Amplio, que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dio a conocer que quedaba “suspendida” la alianza opositora con el PRI y PAN, pero el coraje sólo le duró un par de días. EL fin de semana, aseguró que el Sol Azteca seguía firme en la unión con los partidos opositores… dejando botados a sus gallos.

Frente amplio tendrá candidato en septiembre

Mientras Miguel Ángel Mancera se va por la vía legal, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se fue más por la brava: pidió a su partido ir sólo a las elecciones presidenciales… que “para que se les quite” a los del Frente Amplio.

Pues bueno, en lo que Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles siguen haciendo como que siguen en la pelea por la presidencia, en el Frente Amplio ya eliminaron a otro aspirante. Luego de una encuesta interna, se determinó que Enrique de la Madrid está fuera del proceso. Así que a la final, final sólo llegarán Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel.

