Hasta los menos avezados en política sabían que los aspirantes del PRD nomás estaban para hacer bola en el proceso de selección de candidato presidencial del Frente Amplio… sin embargo, parece que Silvano Aureoles sí se la creyó y, con una evidente percepción de la realidad bien alterada, exige a su partido ir solito en las elecciones del 2024 (con él de abanderado, suponemos).

La sugerencia que, de concretarse, podría tener resultados parecidos a los del proceso en el Estado de México (donde el PRD casi perdió su registro), fue lanzada por el exgobernador de Michoacán, luego de haber quedado fuera del proceso presidencial del Frente Amplio, al no conseguir las firmas necesarias para pasar a la siguiente ronda… lo mismo que el otro representante del Sol Azteca, Miguel Ángel Mancera.

“No se vale lo que hicieron, entonces, el PRD debe de ir solo para que se les quite, que el PRD vaya solo”, señala Silvano Aureoles en el involuntariamente jocoso video que publicó en sus redes sociales. De acuerdo con el exmandatario michoacano, su locochona propuesta ya se la hizo llegar al líder del partido, Jesús Zambrano, y éste convocará al Consejo Nacional, el cual se encargará de tomar la decisión… o no.

Mancera no descarta alianza con Movimiento Ciudadano

Mientras que Silvano Aureoles piensa en que el PRD puede dar batalla solo, el otro aspirante perredista que fue bateado, Miguel Ángel Mancera, piensa que no estaría mal que el partido siga en alianza… pero ya no con el PAN y PRI (los otros dos con los que hace el Frente Amplio. “Con ese trato, ¿qué te queda? Nada”.

En lugar de hacer que el PRD siga como evidente arrimado en la alianza opositora, Mancera dijo en entrevista con MVS que él ve más viable (y beneficioso) Mancera no descarta alianza con Movimiento Ciudadano… el partido que, desde hace mucho, le hizo el feo al Frente Amplio y del que el exjefe del gobierno de la CDMX tiene buenos recuerdos.

“Así fue. Yo estuve en ese esquema. Cuando nosotros ganamos la Ciudad de México era MC-PRD-PT. Así fue”, señaló Mancera.

Para que la dirigencia de su partido considere realmente la posibilidad de ya no seguir con el Frente Amplio, Mancera recordó que, cada que el PRD va en elecciones con el PAN y el PRI, se pierde… y a final de cuentas, el Sol Azteca es el único afectado: “el PRD pierde porcentajes”.

¿El PRD le hará caso a las propuestas de Silvano Aureoles y Mancera? Spoiler: NO

Pero bueno, una cosa es lo que digan Mancera y Silvano Aureoles y otra lo que opine la dirigencia del Sol Azteca… y todo parece indicar que la dirigencia dejará en “visto” las mencionadas sugerencias.

A una semana de anunciar la “suspensión” de la alianza con el Frente Amplio, Jesús Zambrano refrendó que la coalición continúa… y, es más, el PRD ya tiene a su propio favorito: Xóchitl Gálvez. “El PRD se mantiene firme en el Frente Amplio por México (…) desde luego seguiremos caminando juntos”, adelantó Zambrano en video compartido en sus redes.

