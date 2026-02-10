Lo que necesitas saber: Esta versión ofrecida por las autoridades desmiente que el secuestro se debió a la negativa a "pagar piso" a grupos criminales.

Tras confirmarse que cinco de los cuerpos encontrados en una fosa ubicada en la localidad El Verde corresponden a mineros secuestrados en el municipio de Concordia, parece que las autoridades le están metiendo acelerador a las investigaciones.

Los confundieron miembros de una célula de Los Chapitos

Ahora, se da a conocer los motivos por los que un grupo criminal privó de la libertad a los 10 mineros de la empresa Vizsla Silver. No fue por el rechazo a cobro de piso, como se especuló días anteriores. El delito se cometió, según Omar García Harfuch, porque los criminales confundieron a los mineros.

“Fueron confundidos [por Los Chapitos] con integrantes de un grupo antagónico”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante su comparecencia en la mañanera de Claudia Sheinbaum.

Omar H Garcia Harfuch // X@OHarfuch

Sheinbaum asegura que no hubo denuncia de extorsión

De acuerdo con García Harfuch, la información que sustenta esta versión fue obtenida de las personas que han detenido las autoridades durante las investigaciones de este lamentable caso.

“Los primeros cuatro detenidos pertenecen a la célula de los Chapitos y su primera declaración es que confundieron a los mineros”, comentó Omar García Harfuch.

Policía Estatal de Sinaloa / Foto: Facebook (Fiscalía de Sinaloa)

En días anteriores, el titular de Seguridad señaló que en la región de Concordia se tiene conocimiento que operaba, precisamente, una grupo relacionado con el cártel liderado por los hijos del Chapo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, previo a la desaparición de los 10 mineros, no se presentó ninguna denuncia relacionada con extorsión. Esto, para abonar el rechazo a la hipótesis que apunta a que el secuestro de las personas fue por el cobro de 200 mil pesos.