Lo que necesitas saber: A inicios de febrero, las autoridades dieron a conocer que, en uno de varios cateos realizados en Sinaloa, se hallaron pertenencias de los 10 mineros.

La semana pasada, casi a la par que se dio a conocer el hallazgo de narcocampamentos en Concordia, Sinaloa, se difundió la ubicación de fosas en la misma región y eso despertó la especulación sobre el destino de los 10 mineros secuestrados el pasado 23 de enero. Hoy, lamentablemente queda confirmada la localización sin vida de cinco de ellos.

Cinco cuerpos están en proceso de identificación

Luego de algunas horas de haber sida confirmada la identificación de tres cuerpos encontrados en un predio de la localidad El Verde, en Concordia, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de dos casos más.

En total, entonces, cinco de los 10 mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero han sido completamente identificados. Esto, luego de pruebas periciales e información proporcionada por los familiares.

Busqueda personas desaparecidas / Foto: Facebook/ComisionNacionalDeBusqueda

De acuerdo con la FGR, los mineros que han sido identificados era originarios de Zacatecas (dos de ellos), asó como de Chihuahua, Sonora y Guerrero. Las autoridades se está encargando de trasladar sus cuerpos a sus lugares de origen.

En el mismo comunicado, la Fiscalía señala que continúa la búsqueda de indicios, así como cualquier otro elemento que lleve al esclarecimiento de lo sucedido con los 10 mineros secuestrados. Por otra parte, en el mismo predio de la localidad El Verde fueron hallados otros cinco cuerpos, los cuales están en proceso de identificación…

Presidenta recuerda que hay detenidos por el caso

La mañana del 9 de enero sólo se hablaba del caso de José Ángel Hernández. Sin embargo, horas después se confirmó que el número de mineros identificados iba en aumento.

En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo anterior: eran tres los mineros localizados sin vida, del grupo de 10 que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa.

“Lamentamos mucho lo ocurrido, estamos cerca de las familias”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Conferencia Claudia Sheinbaum // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

Extraoficialmente se menciona que los mineros identificados son Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda. El primero, ingeniero geólogo de Zacatecas, el segundo, el geólogo José Manuel Castañeda Hernández.

Senadora de Zacatecas informó sobre la identificación de José Angel Hernández Vélez

José Ángel Hernández Vélez fue el nombre de la primera persona localizada, lamentablemente sin vida, de las 10 que fueron privadas de su libertad hace más de 15 días en Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la periodista Michelle Rivera, la confirmación de la identidad de Hernández Vélez fue hecha tras diligencias periciales en la fosa localizada en la Concordia, mismo lugar en la que se encontraba la minera para la que laboraba (y en la que se ubicaron los 10 narcocampamentos).

José Ángel Hernández, minero de Concordia, Sinaloa / Foto: X ( @ClaudiAnaya)

Hasta el momento se desconocen las condiciones específicas en las que Hernández Vélez fue hallado. Sólo se reporta que la familia del minero ya fue informada de la localización y confirmación de la identidad del cuerpo.

Minera para la que trabajaba José Ángel Hernández suspendió actividades temporalmente

La noticia de la localización sin vida de José Ángel Hernández Vélez fue también confirmada por Claudia Anaya, senadora de Zacatecas, entidad de la que era originario el miero. En redes sociales y con un breve mensaje, la legisladora se unió a la exigencia de justicia para Hernández Vélez.

Según la mencionada periodista Michelle Rivera, José Ángel llevaba apenas 11 meses trabajando en la mina del la Concordia (Vizsla Silver). Anteriormente se desempeñaba como empleado de la empresa Capstone Cooper Cozamín, la cual publicó en sus redes un mensaje de pésame, tras darse a conocer la muerte del minero.

Trabajadores de la empresa Vizsla Silver / Foto: vizslasilvercorp.com

El pasado 28 de enero, la empresa para la que trabajaban los 10 mineros, la canadiense Vizsla Silver, informó que, por precaución y evidentes motivos de seguridad, pausarían los proyectos desarrollados en el municipio de Concordia, Sinaloa.

“Como medida de precaución, se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores”, informó en su momento Vizsla Silver.