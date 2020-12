Molnupiravir, el medicamento que podría bloquear la transmisión de COVID-19 en 24 horas

El final de la era del coronavirus parece estar cada vez más cerca. Pero esta vez no lo decimos por las vacunas —que ya se comenzaron a aplicar este fin de semana en Rusia—, sino por un medicamento desarrollado en Estados Unidos que podría evitar la transmisión de COVID-19 luego de 24 horas.

Se trata del medicamento MK-4482/EIDD-2801, el cual seguramente conocerás mejor estos días como Molnupiravir. Este fármaco fue desarrollado por científicos de la Universidad de Georgia, en Atlanta, y aseguran que bloquea la transmisión de SARS-CoV-2 (el nuevo coronavirus) un día después de recibir la primera dosis.

Según un comunicado publicado en el sitio oficial de la mencionada Universidad, investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la misma descubrieron que el Molnupiravir, que se toma por vía oral, “suprime por completo la transmisión del virus en 24 horas”.

El Dr. Richard Plemper, profesor de esa universidad y quien dirige la investigación, fue quien descubrió que este medicamento es efectivo contra diferentes tipos de influenza, y eso llevó a su equipo a probar sus efectos contra el coronavirus.

“Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2“, explicó Plemper, “Interrumpir la transmisión comunitaria generalizada del virus hasta que la vacunación masiva esté disponible es fundamental para controlar el COVID-19 y mitigar las consecuencias catastróficas de la pandemia”, señala el comunicado.

Pero antes de que comencemos a celebrar, es importante saber que las pruebas en las que se basan los científicos de la Universidad de Georgia para hablar sobre la efectividad del Molnupiravir contra el coronavirus, son resultado de una investigación hecha únicamente en hurones.

Researchers in the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State have discovered that the transmission of SARS-CoV-2 can be completely suppressed within 24 hours of treatment with a new antiviral drug. @GSU_Research That’s research #TheStateWayhttps://t.co/ZthbfAHbtt

— Georgia State University (@GeorgiaStateU) December 3, 2020