¿Quién por Morena? Padierna quiere, pero alcalde de la Cuauhtémoc buscará reelección

Y ya que en Morena no luchan por el poder, según Mario Delgado, seguro no va a haber bronca en esta designación de candidato para la Cuauhtémoc. No como ha pasado en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, etcétera…

Luego que la diputada Dolores Padierna avisó que buscará la candidatura de Morena para la alcaldía de la Cuauhtémoc (que porque los vecinos se lo piden), el todavía encargado de la administración (también de Morena), Néstor Núñez, ya se puso tantito tieso, para que no sea de nomás llegar y quitarle el lugar.

Por medio de un boletín, el alcalde de la demarcación de la CDMX anunció que refrendará su mandato por un periodo más. Recordemos que Núñez fue electo alcalde en 2018 y puede optar por extender su administración hasta el 2024.

Mientras su compañera en Morena, Dolores Padierna, echará por delante su extenso CV para amachinarse la candidatura de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez parece que basará su campaña en la promesa de seguir trabajando como lo ha hecho en los últimos años. Quién sabe si eso sea buen o malo, pero así es como lo maneja en el comunicado replicado en medios como la página de Joaquín López Dóriga.

“Buscando consolidar los avances y resultados obtenidos, el primer alcalde en Cuauhtémoc buscará refrendar su mandato en el periodo electoral 2021, para darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Padierna dice que con ella se hará realidad la 4T a la Cuauhtémoc

Un poco raro lo anterior, porque en su anuncio por redes sociales, Dolores Padierna describió a la Cuauhtémoc como si por ahí ni existiera todavía la 4T. Según la legisladora, la alcaldía sufre de inseguridad, deterioro del espacio público, especulación inmobiliaria y un chorro más de problemas que sólo podrán solucionarse cuando “se haga realidad la cuarta transformación en la alcaldía”… donde, según el alcalde morenista, ya llegó desde 2018.

En fin, en lo que acaban de hacerse bolas… se prevé que la elección del candidato o candidata de la Cuauhtémoc será de manera interna y por medio de una encuesta. Tal como se ha hecho en otras designaciones, como la de la gubernatura de Michoacán, donde hasta ya advirtieron que habrá judicialización… que porque no fue una encuesta derecha.