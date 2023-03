Al darse a conocer las quintetas de aspirantes al consejo general del INE (con candidatas a presidenta del órgano electoral incluidas) se vio que la bronca no es cómo elegir, sino quiénes son elegibles… sin embargo, Morena y PRI ya vislumbran el fin de las disputas con una salomónica tómbola. Y ni modo.

El curioso – pero no ilegal método (de hecho, así lo prevé la norma) – fue adelantado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien dijo preferir el aleatorio método de elección de consejeros del INE que… bueno que lo otro. “Preferimos mil veces que se insaculen”, aseguró. Total, todas son moreni… digo, óptimas para el puesto.

“Por lo que hace a Morena, que tiene mayoría en la Cámara, preferimos mil veces que se insaculen”, aseguró Mier, descartando ya desde un inicio la posibilidad de llegar a un acuerdo con los demás partidos en el tema del INE.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

De acuerdo con el morenista, el nada moderno método de elección consistiría en meter los 20 nombres de las cuatro quintetas a un saquito. Luego, que una mano santa saque los nombres de dos hombres y dos mujeres. Claro, una de las dos mujeres sería la futura presidenta del INE por los próximos siete años (mínimo).

Aunque decidir el futuro del INE al estilo de rifa de kermés no parece lo mejor (y menos con elección presidencial en puerta), Ignacio Mier señaló que la elección mediante tómbola garantizaría la imparcialidad de la futura presidenta del órgano electoral, así como de los nuevos consejeros.

PRI no ve mal relación con Morena de aspirantes al INE

Seeee, muchos al conocer que los integrantes del órgano electoral se elegirán en una tómbola dirán “¿y esa mam$%&/a, qué?… muchos, incluyendo los del PRI. Al menos así lo hace ver el líder de la bancada tricolor, Rubén Moreira, quien en un video y en un tono de “pues ya qué”, explicó que… pues sí: eso de la tómbola es lo que marca la ley.

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira / Captura de pantalla

“Total, si no le parece a alguien…”, echó al aire Moreira, para insinuar que no es bronca suya, sino de quienes hicieron las reformas constitucionales para que tan importante elección en el INE pueda resolverse con una tómbola. “Yo sé quiénes fueron y para qué”.

Respecto a la polémica por los nombres que conforman las quintetas de aspirantes al INE, Rubén Moreira no se hizo de la boca chiquita y dijo que él no tiene ningún problema con que haya nombres de personas vinculadas a Morena… no es algo nuevo.

Consejo General del INE / Foto: Cuartoscuro.

“Yo no califico mal por el parentesco o la cercanía, por dos cosas, primero, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien. Segundo, porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas, o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes”, dijo el líder de la bancada priista.

Lo que sí dejó claro Moreira es que, en las quintetas, así como hay aspirantes que tienen CV que las hace idóneas para formar parte del consejo general del INE… hay quienes nomás no cuentan con la “expertiz“ necesaria. Con la experiencia, pues… pero – otra vez – ni modo y todas van al saquito de la tómbola y ahí a ver qué dios dice.