Otro: Muere elemento de la Marina en práctica de tiro

Lo que necesitas saber: Apenas un día antes se reportó la muerte de un militar señalado por el huachicol fiscal que derivó en el arresto de funcionarios y empresarios

Otro elemento de la Marina murió la tarde de este 9 de septiembre, según confirmó la institución, de forma accidental durante una práctica de tiro real.

Y decimos que otro, porque apenas un día antes se confirmó la muerte de un marino señalado por el caso de huachicol fiscal por el que detuvieron a diferentes empresarios y funcionarios (y también van por un exgobernador).

Foto: SSPC

Muere elemento de la Marina en práctica de tiro

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real“, fue el mensaje de la ya citada dependencia.

Indican que le darán todo el apoyo que marca la ley a la familia del militar fallecido, y ya, es todo lo que mencionan al respecto.

Secretaría de Marina confirma muerte de su elemento

Como ves, no dan su nombre ni mayor información, sin embargo, trasciende en medios como El Universal que se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán que se desempeñaba en la aduana de Manzanillo antes de ser enviado a Puerto Peñasco, en Sonora.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La población ve algo turbio en muerte de marino

El medio antes citado señala que Del Ángel Zúñiga estuvo en la aduana de Manzanillo hasta 2023, cuando dejó su cargo por un acuerdo con el entonces titular de aduanas, Rafael Marín Mollinedo, así como con Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador.

Informan que le dejó su cargo a Rubén Guerrero, contraalmirante que habría denunciado en una carta la red de huachicol fiscal por la que cayeron varios funcionarios en días recientes. Guerrero fue asesinado precisamente en Manzanillo.

El punto es que varios usuarios de redes sociales han respondido al mensaje de la Marina sobre la muerte accidental con bastante incredulidad:

“Mucha casualidad que mueran 2 marinos en 2 días”. “Supongo que se vienen muchos accidentes”. “Y eso que son expertos en armas, ¿no se pueden inventar así algo poco más creíble?” “Parece que a los que tienen información sobre el huachicol van a comenzar a ser retirados” “Ya dieron la orden de silenciar a los marinos a como dé lugar”.

Eso son algunos de los mensajes que han dejado usuarios. Cada quien podrá formarse una opinión propia sobre el tema.