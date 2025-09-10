Lo que necesitas saber:

Apenas un día antes se reportó la muerte de un militar señalado por el huachicol fiscal que derivó en el arresto de funcionarios y empresarios

Otro elemento de la Marina murió la tarde de este 9 de septiembre, según confirmó la institución, de forma accidental durante una práctica de tiro real.

Y decimos que otro, porque apenas un día antes se confirmó la muerte de un marino señalado por el caso de huachicol fiscal por el que detuvieron a diferentes empresarios y funcionarios (y también van por un exgobernador).

Detienen a empresarios y funcionarios por huachicol fiscal
Foto: SSPC

Muere elemento de la Marina en práctica de tiro

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real, fue el mensaje de la ya citada dependencia.

Indican que le darán todo el apoyo que marca la ley a la familia del militar fallecido, y ya, es todo lo que mencionan al respecto.

Otro: Muere elemento de la Marina en práctica de tiro
Secretaría de Marina confirma muerte de su elemento

Como ves, no dan su nombre ni mayor información, sin embargo, trasciende en medios como El Universal que se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán que se desempeñaba en la aduana de Manzanillo antes de ser enviado a Puerto Peñasco, en Sonora.

Otro Muere elemento de la Marina en práctica de tiro
Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La población ve algo turbio en muerte de marino

El medio antes citado señala que Del Ángel Zúñiga estuvo en la aduana de Manzanillo hasta 2023, cuando dejó su cargo por un acuerdo con el entonces titular de aduanas, Rafael Marín Mollinedo, así como con Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador.

Informan que le dejó su cargo a Rubén Guerrero, contraalmirante que habría denunciado en una carta la red de huachicol fiscal por la que cayeron varios funcionarios en días recientes. Guerrero fue asesinado precisamente en Manzanillo.

El punto es que varios usuarios de redes sociales han respondido al mensaje de la Marina sobre la muerte accidental con bastante incredulidad:

“Mucha casualidad que mueran 2 marinos en 2 días”.

“Supongo que se vienen muchos accidentes”.

“Y eso que son expertos en armas, ¿no se pueden inventar así algo poco más creíble?”

“Parece que a los que tienen información sobre el huachicol van a comenzar a ser retirados”

“Ya dieron la orden de silenciar a los marinos a como dé lugar”.

Eso son algunos de los mensajes que han dejado usuarios. Cada quien podrá formarse una opinión propia sobre el tema.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

La estación José María Velasco estará cerrada.

¡Ámonos! Línea 1 del Metrobús extiende su horario los fines de semana
Tema urgente: ¿Estamos solos en el universo?, Pregunta Lord Molécula a Claudia Sheinbaum

¿Cómo está eso de que Perú quiere declara a Sheinbaum persona non grata?
conciertos-gratis-alcaldias-cdmx-septiembre-2025

¡Anótalo! Estos son los conciertos gratis en las 16 alcaldías de CDMX el 15 de septiembre 2025
¡Órale! CDMX es una de las mejores ciudades del mundo y adivinen en qué lugar está

Museos del INBAL cierran temporalmente por broncas sindicales

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook