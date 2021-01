NoEstásSola: Nath Campos denuncia públicamente a Rix por abuso sexual

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra consentimiento significa expresar conformidad o voluntad (expresa o tácita) de que algo suceda y en lo que estás involucrado o involucrada. Si algo sucede sin tu consentimiento o eres incapaz de dar consentimiento en ese momento y te afecta física o emocionalmente, es abuso.

Y justamente esta palabra está relacionada con la denuncia que la youtuber mexicana Nath Campos hizo en redes sociales por un caso de abuso que sufrió. La denuncia impactó rápidamente y miles de mujeres expresaron su solidaridad hasta volverla tendencia.

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme 💜. https://t.co/jjjXtwjSZI — NATH CAMPOS 🛸 (@nathcampost) January 22, 2021

La denuncia

Nath Campos explica que hace unos años salió de fiesta con unos amigos y bebió de más. Al regresar a su edificio, el youtuber conocido como Rix se ofreció a subirla a su departamento pero cuando ella se metió a la cama para dormir, él le “empezó a hacer cosas mientras dormía”.

“No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, recuerda con lágrimas en los ojos.

Después de eso, al otro día, ella despertó y lo corrió de su casa. Posteriormente él le mandó un mensaje diciéndole que también estaba borracho y que ella también había participado, por lo que no se “malvibrara” con algo en lo que los dos habían estado.

A partir de entonces, afirma, ha sido muy complicado porque a los amigos a quienes les contó menospreciaron lo sucedido o no le creyeron o incluso lo ignoraron y bromearon con ello. Cuenta que habló con el equipo de management en la que Rix y ella estaban pero nadie hizo nada.

Nath tomó la decisión de guardar silencio para conservar su trabajo y para no afectar su economía. Tuvo que trabajar en campañas con él e incluso tener que convivir con su agresor en círculos en común.

Fue hasta después de la marcha por el día de la mujer el 8 de marzo de 2020 que Nath Campos tomó la decisión de enfrentar la situación.

Habló con su familia, con sus amigas y amigos cercanos. Poco después se contactó con la diputada Alessandra Rojo de la Vega, diputada de la Ciudad de México, y con orientación empezó el correspondiente proceso legal.

“Les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien“, explicó la youtuber, quien contó que la denuncia ante las autoridades es por abuso sexual agravado y aprovechamiento de confianza.