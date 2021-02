Arrestan al youtuber Rix por violación, tras la denuncia de Nath Campos

El reconocido youtuber mexicano Rix —ahora también conocido como Ricardo N— fue arrestado esta tarde en la Ciudad de México. El influencer está acusado formalmente de tentativa de violación y se encuentra retenido en el Reclusorio Oriente.

Su arresto, por supuesto, está ligado a las ya conocidas denuncias de acoso sexual que se han hecho en su contra, particularmente la realizada por otra youtuber, Nath Campos.

Eso sí, las autoridades capitalinas no especificaron que sea este el caso que derivó en su arresto pues solo señalaron que se debe a “la posible comisión del delito registrado en 2017 en agravio de una mujer, quien lo denunció en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales”.

Rix fue, según un comunicado que pueden encontrar AQUÍ, arrestado en la alcaldía Coyoacán.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional”, señaló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las denuncias contra Rix

El caso ha tenido mucha atención en los medios mexicanos por la imagen pública de Rix, un creador de contenido con más de 2 millones de suscriptores en YouTube y una cantidad similar de followers en Instagram. Sin embargo, la denuncia en su contra es muy grave y no tiene que ser ignorada solo por su fama.

Todo se dio a conocer después de que Nath Campos publicara un video.

Explicó que hace unos años salió de fiesta con unos amigos y bebió de más. Al regresar a su edificio, Rix se ofreció a subirla a su departamento pero cuando ella se metió a la cama para dormir, él la empezó a atacar. “No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, recordó con lágrimas en los ojos.

La denuncia, por cierto, no se quedó en un video viral: se hizo de manera formal y ahora las autoridades mexicanas comenzaron a actuar. Con el arresto del youtuber por el presunto delito de tentativa de violación.