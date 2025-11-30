Lo que necesitas saber: Según el primer ministro israrelí, los largos procesos judiciales están "dividiendo al país".

Nuevamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es noticia internacional, pues solicitó el indulto de su juicio por corrupción al presidente israelí… argumentando que los procesos judiciales están “dividiendo al país”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Foto: @netanyahu

Netanyahu solicita el indulto en su juicio por corrupción

Desde hace unos años, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta un juicio en su contra por corrupción, situación de la cual ya se quiere librar como sea…

Y es que este domingo, el mandatario informó que envió una solicitud formal de indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog. En pocas palabras, el ministro quiere el perdón para así dar carpetazo al caso.

Pero lo que más ha llamado la atención de todo esto es que Netanyahu, aseguró que esta decisión la hace porque los largos procesos judiciales están “dividiendo al país” (y no por el genocidio en Palestina o los constantes ataques a otros países).

Benjamin Netanyahu en la ONU / Foto: ONUMex

Donald Trump ya había solicitado el indulto…

Eso sí, quien desde un inicio quería llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia ya agotó hasta su última carta para obtener el indulto: Donald Trump.

Y es que justo a principios de noviembre, el presidente de Estados Unidos envió una carta a Herzog para que le diera el perdón a su cuate.

De momento, el presidente de Israel solo señaló que “considerará la solicitud de Netanyahu de forma responsable y sincera”.