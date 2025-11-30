Lo que necesitas saber:

Según el primer ministro israrelí, los largos procesos judiciales están "dividiendo al país".

Nuevamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es noticia internacional, pues solicitó el indulto de su juicio por corrupción al presidente israelí… argumentando que los procesos judiciales están “dividiendo al país”.

benjamin netanyahu israel
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Foto: @netanyahu

Netanyahu solicita el indulto en su juicio por corrupción

Desde hace unos años, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta un juicio en su contra por corrupción, situación de la cual ya se quiere librar como sea…

Y es que este domingo, el mandatario informó que envió una solicitud formal de indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog. En pocas palabras, el ministro quiere el perdón para así dar carpetazo al caso.

Pero lo que más ha llamado la atención de todo esto es que Netanyahu, aseguró que esta decisión la hace porque los largos procesos judiciales están “dividiendo al país” (y no por el genocidio en Palestina o los constantes ataques a otros países).

benjamin netanyahu onu
Benjamin Netanyahu en la ONU / Foto: ONUMex

Donald Trump ya había solicitado el indulto…

Eso sí, quien desde un inicio quería llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia ya agotó hasta su última carta para obtener el indulto: Donald Trump.

Y es que justo a principios de noviembre, el presidente de Estados Unidos envió una carta a Herzog para que le diera el perdón a su cuate.

De momento, el presidente de Israel solo señaló que “considerará la solicitud de Netanyahu de forma responsable y sincera”.

netanyahu trump
Benjamin Netanyahu y Donald Trump / Foto:@netanyahu

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

orlando hernandez expresidente honduras 3

Trump indulta a expresidente de Honduras… purgaba condena por narcotráfico
kristi noem seguridad nacional

Noem recomienda a Trump veto total de viajes a personas de “malditos países” invasores
Elección presidencial en Honduras

¿Se cayó el sistema en Honduras? Con empate técnico, para publicación de resultados de elección presidencial
nueva-moneda-peso-circulara-diciembre-2025

¿Cómo es la nueva moneda de peso que circulará a partir de este diciembre?

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook