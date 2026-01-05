Lo que necesitas saber: Tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores enfrentarán cargos relacionados con narcoterrorismo.

Hace unos días, Nicolás Maduro andaba muy “lión” diciendo “vengan por mí”… tres Doritos después, ya está ante la Corte de Manhattan. En su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, el expresidente de Venezuela conoció la lista de cargos en su contra, de los cuales como era de esperarse, se declaró inocente.

Nicolás Maduro / Foto: Facebook/NicolasMaduro

Maduro se declara inocente en primera audiencia

Y lo inevitable pasó, Maduro y su esposa fueron presentando ante un juez de Nueva York tras su detención de este fin de semana… y para sorpresa de nadie, el mandatario venezolano y su esposa se declararon inocentes de los cargos en su contra.

“Sigo siendo el presidente de mi país. Soy un hombre decente, soy un prisionero de guerra“, señaló Maduro ante el juez.

Tras ambas declaraciones y sin que se pidiera la libertad bajo fianza, la primera audiencia desde que fueron capturado terminó y se fijó la segunda para el 17 de marzo. Eso sí, Maduro solicitó una visita consular.

Ambos fueron trasladados hacia la Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en donde permanecen tras su detenidos en Venezuela.

Maduro enfrentará varios cargos relacionados con narcoterrorismo

Muy de mañanita, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a la corte de Manhattan, lugar muy conocido por varios que han sido procesados en Estados Unidos por asuntos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con The Guardian, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron acusados de cuatro cargos de narcoterrorismo que, un poco desmenuzado, tiene que ver con actividades que permitieron el tráfico de drogas.

Claro, no cualquier tipo de actividades, sino aquellas que sólo un líder de un país tiene la facultad de permitir: protección policial y apoyo logístico a cárteles como el de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan / Captura de pantalla (video The Guardian)

Esposa de Maduro también enfrentará cargos

Específicamente, Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y facilitar vuelos diplomáticos con el fin de mover las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.

Lo anterior se resume en los siguientes cargos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y, también, conspiración para dichas armas.

En el caso de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, está acusada ordenar secuestros y asesinatos. También se le implica haber facilitado reuniones entre líderes del narco y autoridades de alto nivel de Venezuela.