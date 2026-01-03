Lo que necesitas saber: Nicolás Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center.

Nicolás Maduro ya llegó a Estados Unidos. Fue trasladado, tras su captura en Venezuela, de la prisión de Guantánamo en Cuba hasta Stewart en Nueva York.

Será trasladado hasta el Metropolitan Detention Center, dónde tendrá como vecinos a los narcotraficantes mexicanos Ismael ‘Mayo’ Zambada y Rafael ‘Caro’ Quintero. También estuvieron recluidos ahí, Genaro García Luna y Sean “Diddy” Combs.

Donald Trump revela fotografía de Nicolás Maduro / Captura de pantalla

La primera imagen de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del 3 de enero del 2026 en Venezuela, tras una intervención militar de Estados Unidos, misma que fue ordenada por el propio Donald Trump.

Maduro bajó del avión esposado, con un pants color gris a paso lento, como si tuviera algún dolor físico. Después ingresó a un hangar de la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York.

Durante su traslado de Guantánamo, las autoridades estadounidenses cubrieron sus ojos y oídos para que no supiera a dónde se dirigía.

Nicolás Maduro llega a Estados Unidos / Captura de pantalla

Mientras se define su situación, Maduro permanecerá recluido en el Metropolitan Detention Center. Prisión que es conocida como ‘el infierno en la tierra’ y en la que han estado detenidos Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, Sean ‘Diddy’ Combs, Genaro Garcia Luna. Digamos que, es la prisión elegida para los detenidos más importantes del gobierno estadounidense.

¿Recuerdan la recompensa de 50 millones de dólares que Estados Unidos ofrecía por Maduro? Bueno, pues resulta que ese dinero se quedará en el gobierno, ya que fueron ellos los que planearon la operación que terminó en la captura del presidente de Venezuela.

Acá les contamos lo qué pasará con Venezuela después de la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos.