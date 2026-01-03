Lo que necesitas saber: En cuestión de horas, Venezuela se quedó sin presidente y, aunque en teoría toma el poder la vicepresidenta Dalcy Rodríguez, Trump ya tiene otros planes...

Horas de incertidumbre se han vivido en Venezuela (y a nivel mundial), desde que se dio a conocer la captura del presidente Nicolás Maduro, quien cayó luego de una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Sin embargo, ahora se va aclarando el panorama.

Estados Unidos gobernará Venezuela “por tiempo indeterminado”

En conferencia de prensa, luego de haber ordenado la intervención militar en Venezuela, el presidente Donald Trump adelantó que, por el momento, no permitirá que nadie dirija el gobierno del país sudamericano… es decir, Estados Unidos será quien dirigirá el rumbo a seguir.

Mi equipo “se hará cargo” del vacío de poder, informó Trump. De acuerdo con el presidente estadounidense, serán personas de su gabinete quienes dirigirán una suerte de gobierno provisional… nomás en lo que se realiza la transición de poder.

Donald Trump / Foto: @ActualRobReiner

Trump no dio muchos detalles de cuáles serán los pasos para dicha transición de poder (¿elecciones?, ¿se quedará Edmundo González?), lo que sí especificó fue que serán sus secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Heghseth, respectivamente), los que encabezarán lo que calificó como “un ejercicio de gestión de Venezuela”.

Descarta Trump que María Corina Machado asuma el poder

La gente de Venezuela “tendrá paz, justicia, gozarán de una riqueza que se les ha robado… pero, para empezar, tendrá paz y justicia”, prometió Donald Trump no sin antes aclarar que, ahora que tiene el control del país sudamericano, es momento de que Estados Unidos se cobre todo lo que, supuestamente, le fue robado (petróleo e infraestructura, principalmente).

Sobre la posibilidad de que María Corina Machado asuma el poder (como la misma Nobel de la Paz lo insinuó en el mensaje en el que celebró la intervención militar), Trump descartó que eso vaya a ocurrir.

Advierte que habría más ataques… si es necesario

“No hemos tenido comunicación con ella”, explicó Trump, cosa que aclara, entonces, que la oposición venezolana no tuvo “vela en el entierro” (político) de Nicolás Maduro. Según el presidente de Estados Unidos, Corina Machado no podría dirigir Venezuela: “Sería muy duro para ella dirigir el país”, sentenció.

Sobre la presencia de gente Maduro en Venezuela, el secretario de Estado del gobierno de Trump, Marco Rubio, indicó que, muy especialmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se la darán “opciones”… pero es un hecho que se le quitará del cargo (en teoría, ella es la actual presidenta, ahora que Maduro no está).

Respecto a grupos convocados a movilizarse contra las acciones de Estados Unidos (principalmente por parte del ministro del Interior, Diosdado Cabello), Trump advirtió que, de ser necesario, ordenará una nueva operación militar… así que, parece que es el fin total del régimen madurista.