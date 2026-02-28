Lo que necesitas saber: Trump anunció el inicio de una operación militar para acabar con el régimen de Irán

En caso de que no lo sepas, este sábado inició una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de los más graves ocurrió al sur de ese país, pues una escuela de niñas fue blanco de uno de los ataques y reportan 85 menores muertas.

Foto: akbarnemati – Pixabay

Irán acusa que 85 niñas murieron por ataques de Estados Unidos

Distintos ataques tuvieron lugar en ese país y el objetivo, según Trump y Netanyahu, es acabar con el régimen. Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah y Teherán se encuentran entre las ciudades atacadas.

Sin embargo, la agencia local de Irán denunció también un ataque en Minab, donde una escuela para niñas fue alcanzada por un bombardeo y quedó en ruinas.

El gobierno iraní anunció en su último reporte que 85 niñas murieron, entre las que fueron alcanzadas por el impacto de un misil, como las que quedaron sepultadas cuando el edificio se derrumbó.

“Estados Unidos e Israel lanzaron un acto de agresión atroz e injustificado contra Irán al atacar indiscriminadamente ciudades iraníes”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Baqaie, según cita CNN.

Estados Unidos atacó la residencia del líder supremo de Irán

También se reporta que dos estudiantes más murieron en una secundaria de Teherán, lugar donde se registraron los principales bombardeos.

Y eso se explica porque Estados Unidos e Israel atacaron la residencia del líder supremo de Irán, pues como decíamos antes, el objetivo es acabar con el régimen y ‘liberar’ a su población.

En medios internacionales se han publicado imágenes de cómo inició una evacuación masiva de la capital iraní, y la agencia de noticias local informó que el Ayatolá resultó ileso y ahora se desconoce su ubicación.