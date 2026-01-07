Lo que necesitas saber: De acuerdo con varios medios, a partir de este anuncio de Trump, los precios mundiales del petróleo han caído hasta 1%.

Muchos dicen que “esto no es por el petróleo”. Quizás sea así… pero qué bien se va a surtir Estados Unidos. De acuerdo con el presidente Donald Trump, Venezuela ya accedió a entregar los primeros millones de barriles del crudo.

Foto: @POTUS

El petróleo será vendido y Trump asegura que él controlará el dinero

Por medio de un mensaje en Truth Social, Donald Trump presumió que las “autoridades provisionales de Venezuela” (o sea, la presidenta Delcy Rodríguez) entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos… y no cualquier tipo de crudo, sino el de “más alta calidad”.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, explicó Trump.

Donald Trump en conferencia // Captura de pantalla

De acuerdo con Trump, los millones de barriles de petróleo serán transportados de Venezuela a Estados Unidos en buques de almacenamiento (quizás en aquellos que los gringos ya le “incautaron” a los venezolanos”). Y, bueno, así comienza el saque… la administración de los recursos del país sudamericano.

¿En serio Venezuela entregará sus recursos así nomás?

Pues, aunque en uno de sus primeros mensajes como presidenta de Venezuela la presidenta Delcy Rodríguez accedió a cooperar con Estados Unidos, ahora que Donald Trump presume que se comenzará a entregar el crudo, aclaró que no… al menos no así nomás entregar y ya.

“Si quieren nuestro petróleo tienen que pagarlo”, advirtió Delcy Rodríguez por medio de un mensaje difundido por la televisora estatal.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela / Foto: Facebook/delcyrodriguezv

“La exportación de crudo venezolano y sus derivados continúa pese al intento de embargo ilegal e ilegítimo, mediante esquemas seguros y plenas garantías”, aseguró la presidenta de Venezuela…

Pero bueno, recordemos que el secretario de Estado de Estados Unidos amenazó que Delcy está bajo supervisión del gobierno de Trump… y nomás no coopere, entonces quizás se le aplique lo mismo que a Maduro.