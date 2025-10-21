Lo que necesitas saber: El Osbornellus salsus es un insecto de tipo saltahojas que se alimenta chupando la savia de las plantas que invaden.

Las alarmas se han vuelto encender en la frontera de México y Estados Unidos… pues en un cargamento agrícola fue detectada una plaga de Osbornellus salsus.

Insecto Osbornellus salsus // Foto: Captura de pantalla

Nueva plaga en la frontera de México y Estados Unidos: Osbornellus salsus

Luego de superar el gusano barrenador en el ganado de México, ahora se viene un problema en nuestra agricultura. Resulta que especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectaron una plaga nunca antes identificada en su país.

Durante una inspección rutinaria en el Puerto de San Luis se encontró un cargamento agrícola mexicano con la plaga Osbornellus salsus. Según su protocolo, el cargamento de radicchio fue resguardado y devuelto a México.

El Servicio Nacional de Identificación del USDA informó que esta es la primera intercepción registrada de este insecto en Estados Unidos.

Y aunque se habla de una “plaga”, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han mencionado respecto a este hallazgo ni sobre un posible protocolo para evitar que más productos se vean afectados.

Detectan al insecto Osbornellus salsus en cargamento de radicchio // Foto: CBP

¿Qué es y por qué encendió las alarmas?

El Osbornellus salsus es un insecto de tipo saltahojas que se alimenta chupando la savia de las plantas que invaden.

De ahí la preocupación de este hallazgo en Estados Unidos, pues al alimentarse de la savia, las plantas mueren o su desarrollo se altera. Además, algunos insectos pueden transmitir enfermedades que afecten a los cultivos.