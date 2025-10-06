Lo que necesitas saber: Apenas el 20 de septiembre detectaron otro caso en Sabinas Hidalgo y lo controlaron oficialmente hasta el 5 de octubre.

Las alarmas se volvieron a encender en Nuevo León. Se detectó un nuevo caso de gusano barrenador del ganado en el estado, siendo el segundo encontrado en menos de un mes. Aunque Estados Unidos ya lo consideró como “un incidente aislado”.

Nuevo caso de gusano barrenador en NL // X:@SENASICA

Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León

Mediante un comunicado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó sobre un nuevo hallazgo de un gusano barrenador del ganado en Nuevo León. Esta vez en el municipio de Montemorelos.

De acuerdo con las autoridades, este nuevo caso era proveniente del sur-surestes del país y las larvas que se encontraron estaban muertas o moribundas, como consecuencia de la aplicación de tratamientos.

“El becerro afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilavario y fueron revisados, sin que se encontrara otro caso positivo“, aseguraron.

Este hallazgo es el segundo que autoridades registran en Nuevo León en menos de un mes. Las autoridades afirman que los dos casos no están relacionados.

Estados Unidos considera el nuevo caso “un incidente aislado”

Esta situación puso en alerta nuevamente a Nuevo León. Aunque la secretaria de Agricultura de Estados Unidos afirmó que probablemente el gusano es un incidente aislado.

“En las próximas horas, enviaremos personal al terreno para verificar la situación de forma independiente. Nuestra principal prioridad es proteger el ganado y la producción alimentaria estadounidense“, compartió.