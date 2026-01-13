Lo que necesitas saber: Como forma de protesta, algunas mujeres iraníes han quemando con un cigarro la fotografía del líder supremo, Ali Khamenei.

Irán está siendo tendencia en redes sociales, pues durante las últimas semanas se han registrado protestas masivas en todo el país. La inconformidad ha llegado a tal grado de que algunas mujeres han salido a las calles a quemar con un cigarro la foto de Ali Khamenei.

Protestas masivas en Irán por crisis económica // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

¿Por qué las mujeres en Irán están quemando fotos de Ali Khamenei?

Tras varias manifestaciones en Irán, han comenzado a circular en redes sociales fotografías de mujeres iraníes quemando con un cigarro la fotografía del Líder Supremo, Ali Khamenei.

Este acto de protesta es la forma en que las mujeres iraníes muestren su rechazo al régimen islámico y las leyes de hiyab obligatorias. La relevancia de esta forma de manifestarse de las mujeres recae en la importancia de la imagen del ayatolá, pues es considerada sagrada a nivel político y religioso.

Y como te habrás imaginado, dañar la imagen de Ali Khamenei de cualquier forma se considera un crimen grave. Incluso representa “enemistad contra Dios”.

Protesta de mujeres contra régimen islámico // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Otras formas de protesta…

Pero esa no ha sido la única forma en que las mujeres han protestado contra las estrictas del régimen islámico… ahora, en redes sociales también circulan videos de como han salido a las calles a mover el cabello de tal forma que se vea que no cumplen con el hiyab.

Y aunque pueda sonar algo muy sencillo, el hecho de mostrarse de esta forma en público les puede ocasionar sanciones legales que pueden incluir multas y hasta penas de prisión.

Ambas formas que ya te contamos de manifestarse ocurren en medio de las protestas por la crisis económica que enfrenta el país… siendo este el principal motivo por el cual miles de personas han salido a las calles desde finales del 2025.

¿Intervencionismo de Estados Unidos ante la escalada de las protestas?

Irán vive una ola de protestas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, debido a la situación económica y a la depreciación de su moneda. Además de los motivos de las mujeres que ya te mencionamos.

Esto ha hecho que el país esté en la mira internacional… incluso del presidente Donald Trump, quien hace unos días lanzó amenazas de un posible intervencionismo estadounidense.

Según el mandatario norteamericano, si se asesina o dispara contra manifestantes, él entrará en acción… cosa que ya pasó, pues anuncio que impondrá aranceles del 25% a países que negocien con Irán.

Aun y con esta nueva medida, la situación que se vive en la República Islámica de Irán es cada vez peor, pues según la la Organización de Derechos Humanos Iran Human Rights, al menos 648 manifestantes han muerto debido a la represión de las protestas.