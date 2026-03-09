Autoridades de San Diego detuvieron al obispo Emanuel Shaleta por presunta malversación y lavado de dinero. El arresto ocurrió en el aeropuerto, cuando intentaba salir de Estados Unidos, según el Sheriff del condado.

Lo que necesitas saber: El obispo Emanuel Shaleta, de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego, fue detenido el 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego. Las autoridades lo acusan de ocho cargos de malversación, ocho de lavado de dinero y un agravante por delito financiero de cuello blanco.

El caso de Emanuel Shaleta ya escaló oficialmente a lo penal en Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el obispo fue detenido cuando intentaba salir del país desde el aeropuerto de San Diego.

Según el comunicado oficial, Shaleta fue arrestado por ocho cargos de malversación de fondos, ocho cargos de lavado de dinero y un cargo de agravante por delito de cuello blanco. Después fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, donde quedó con una fianza de 125 mil dólares y una retención adicional aprobada por la corte bajo la sección 1275.1 del Código Penal de California.

Autoridades de San Diego detallaron los cargos contra el obispo Emmanuel Shaleta.

¿De dónde salió la investigación sobre el obispo Emanuel Shaleta?

La investigación comenzó el 19 de agosto de 2025, cuando un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro, en El Cajón, entregó una declaración y documentos sobre un posible desfalco. A partir de ahí, el caso fue turnado a la Unidad de Fraude del Sheriff.

Además del caso penal, The Pillar reportó que Shaleta ya estaba bajo una investigación ordenada por el Vaticano por acusaciones de mala conducta financiera. Ese mismo medio señaló que el obispo habría presentado su renuncia a inicios de 2026. Esa parte, eso sí, proviene del reporte periodístico y no del comunicado oficial del Sheriff.

¿Qué hay con las versiones sobre Tijuana?

Aquí es donde toca poner orden, porque en redes ya circula la versión más escandalosa como si fuera un hecho judicial cerrado.

Lo verificado oficialmente es que Emanuel Shaleta fue arrestado por presunta malversación y lavado de dinero.

Lo de las supuestas visitas frecuentes a un club para adultos en Tijuana aparece en reportes de The Pillar, que asegura haber revisado documentos y testimonios relacionados con la investigación eclesiástica. Ese medio incluso menciona un club en específico y afirma que las acusaciones incluyen presuntas visitas nocturnas a la ciudad fronteriza.

Pero ojo: esa parte no aparece en el comunicado oficial del Sheriff ni forma parte de los cargos anunciados públicamente. Así que, si se va a contar, debe presentarse como lo que es: un señalamiento reportado por prensa, no un hecho judicial confirmado por las autoridades.

Imagen del obispo Emanuel Shaleta compartida por la Eparquía Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego.

El obispo ya había negado las acusaciones

Antes de su arresto, The Pillar reportó que Shaleta negó durante una intervención ante fieles haber abusado del dinero de la Iglesia. Según ese reporte, aseguró que los recursos habían sido usados para ayudar a personas necesitadas y dijo ser víctima de una campaña en su contra.

Entonces, ¿qué está pasando con el obispo Emanuel Shaleta?

En resumen: un obispo de alto rango en San Diego fue detenido cuando intentaba salir de Estados Unidos y ahora enfrenta cargos penales por presunta malversación y lavado de dinero. Esa es la parte confirmada por autoridades.

La otra parte, la que involucra supuestas visitas a Tijuana y conducta personal impropia, sí existe en reportes periodísticos recientes, pero no forma parte de los cargos oficiales anunciados hasta ahora. Y justo por eso conviene separar bien lo judicial de lo viral.