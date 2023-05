Ante las críticas por el decreto con el que el gobierno federal le dijo a Grupo México “dame chance de ocupar lo que es de la nación”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así explicó la ocupación de Ferrosur.

“Si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar esto?”, preguntó el mandatario ante los señalamientos que acusan que el gobierno federal expropió a Grupo México… cuando, apuntó AMLO, lo único que tiene la empresa de Germán Larrea es la concesión del servicio de transporte de carga en las vías del sureste del país… misma que sigue.

Elementos de la Secretaría de Marina custodian las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos. FOTO: ÁNGEL HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

“No tiene nada que ver con la militarización que piensan, ¿no? Una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización (…) lo que estoy procurando —y esto lo he platicado con muchos— es de que no se vuelva a privatizar”, explicó el presidente.

Grupo México pedía 9 mmdp por uso de vías de la nación

El viernes 19 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto con el que el Ejecutivo ordenó a la Marina tomar varios tramos ferroviarios que maneja Ferrosur. Ante esto, la empresa de Larrea acusó que la toma de sus instalaciones fue hecha mientras se realizaban acuerdos… a la mala, pues.

Y bueno, en su mañanera AMLO aceptó que, en efecto, antes de decretar la ocupación de Ferrosur el gobierno federal estaba tratando de negociar con Grupo México… sin embargo, esto ya no avanzó porque la empresa privada solicitaba 9 mil 500 millones de pesos a cambio de dar chance de que el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec usara el tramo.

“Pues así ya no se puede (…) ni siquiera a un precio justo, sino un abuso”, criticó el presidente.

Marina toma Ferrosur / FOTO: ÁNGEL HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

AMLO pretende pedir un evalúo y, luego, indemnizar a Grupo México

Según agregó AMLO, las negociaciones con Grupo México sobre este tema de Ferrosur continuarán… aunque la única manera en que el gobierno federal ve solución es en solicitar un evalúo y, después, proceder a la anunciada indemnización.

AMLO no tuvo ningún problema en aceptar que el gobierno federal está realizando una serie de expropiaciones para avanzar en proyectos. Tan solo para la construcción del Tren Maya van alrededor de 100, aseguró el presidente… todas realizadas en mutuo acuerdo con los propietarios.

“Sí, porque es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas se llega a un arreglo y se dice ‘A ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertado’, se expropia, se hace el evalúo y se paga. Pero sí, como cien, es un mecanismo”.