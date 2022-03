A seguir esperando: La OMS suspende la evaluación de la vacuna Sputnik V

¡Sorpresa! La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer este miércoles 16 de marzo que suspenderán la evaluación de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Sí, si así ya se estaban tardando un poquito, informaron que después anunciarán una nueva fecha para reanudarla.

Fue por medio de una conferencia de prensa del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que la directora general adjunta, Mariangela Simao, informó que suspenderán la evaluación de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 que se desarrolló en Rusia.

¿Por qué? Según la integrante de la organización, esto se debe a dificultades técnicas provocadas por las restricciones de las sanciones, por lo que próximamente anunciarán una nueva fecha para visitar Rusia y seguir con el análisis de la vacuna rusa contra el coronavirus.

“Sobre Sputnik, sí, esta semana se supone que iríamos a hacer inspecciones en Rusia a partir del 7 de marzo, y estas inspecciones se pospusieron para una fecha posterior. Por lo tanto, la evaluación de las inspecciones se ha visto afectada, e incluso la situación en cuanto a las opciones de vuelos, y también la financiera. Estaba relacionada con el soporte de las tarjetas de crédito y algunos temas más operativos. Esto se está discutiendo con el solicitante ruso y se establecerán nuevas fechas lo antes posible”, declaró la directora general adjunta de la OMS.

Según la agencia de noticias rusa Sputnik News, antes la Organización Mundial de la Salud dijo que las inspecciones de sus expertos para evaluar la producción de la vacuna dependerían del permiso del servicio de seguridad de la ONU y del desarrollo de la situación en la región.

Además, la OMS aseguró también que las inspecciones para certificar a la Sputnik V debían hacerse a más tardar en marzo. Después de eso, explicaron, tendrían que estudiarse los datos recolectados y finalmente tomar una decisión.

Media briefing on #COVID19, #Ukraine and other emergencies with @DrTedros https://t.co/cJZ6GufbSC

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 16, 2022