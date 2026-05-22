Al mediodía del viernes 23 de mayo, se registró una fuerte riña en el Pabellón 3 del Cereso de Ciudad Obregón y, hasta el momento, el suceso dejó a una persona muerta y 5 lesionadas más.

El incidente se derivó luego de una fuerte movilización en la zona y de acuerdo con los primeros reportes, durante la riña se registraron detonaciones con armas de fuego.

Foto: Captura de pantalla | @LuisCardenasMx

Por el momento aún no se conocen las identidades de las víctimas y por ello los familiares y gente cercana a los internos esperan con incertidumbre algún comunicado por parte de las autoridades.

Aunque en un principio las autoridades habían dicho que la riña dejó como saldo solo una persona muerta y 5 heridas, la mañana del día sábado 23 de mayo la Fiscalía de Sonora informó que son 2 personas fallecidas y 7 lesionadas.

Elementos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y se encargaron de trasladar a las personas lesionadas para que se les pueda dar una valoración médica.

El Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad de Sonora informaron que el incidente se mantiene controlado.