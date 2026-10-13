Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón

A través de un comunicado en X el Vaticano informó que el Papa León XIV padece "adenocarcinoma pulmonar", el tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Lo que necesitas saber: El Papa León XIV se encuentra despierto y estable en el hospital Gemelli.

A través de un comunicado en X el Vaticano informó que el Papa León XIV padece “adenocarcinoma pulmonar”, el tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Papa León XIV // X:@VaticanNews

El pasado domingo 11 de octubre el Papa León XIV anunció en su cuenta de X que se sometería a una cirugía para extirpar un “pequeño nódulo” localizado en el pulmón. Aseguró que había sido detectado en etapa temprana, por lo que era importante la intervención quirúrgica.

Foto: Captura de pantalla/X @Pontifex

Posteriormente, el pontífice se sometió a cirugía torácica la tarde de este martes, donde le extirparon el nódulo ubicado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Al examinar el tejido se confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón que ya sospechaban.

El Vaticano también informó que el Papa León XIV permaneció en el quirófano tres horas, aproximadamente. Aunque la cirugía no tuvo complicaciones y duró 90 minutos.

El pontífice despertó tras la operación y regresó a su habitación en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, tras un breve periodo de observación. En los próximos días realizarán exámenes postoperatorios al tejido extirpado.

Miembros del Vaticano se reunieron antes de la cirugía para rezar el rosario en el hospital en favor del éxito de la cirugía.

Asimismo, el Papa León XIV fue recibido en el hospital por los directivos y aprovechó para saludar a médicos y feligreses reunidos en su camino hacia el quirófano.

Foto: Captura de pantalla/Youtube Vatican News

La última actualización de la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice permanecerá hospitalizado durante una semana. Se espera que el miércoles por la mañana informen sobre su estado de salud y los resultados de las pruebas que hayan recibido.

*La noticia sigue en desarrollo.