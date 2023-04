“Síganle, creyendo que van a seguir mamando al Gobierno, no les van a dar nada o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. La próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo“. Con esas dulces palabras, la diputada Federal Patricia Armendáriz se dirigió a un grupo de comuneros de Chiapas.

Acá en Sopitas.com te contamos a detalle sobre el audio donde se le escucha hablarles bastante gacho, y aunque cuando se difundió no se había confirmado que efectivamente fuera ella, sí era. Ya hasta salió a ofrecer una disculpa… bueno, en realidad una explicación.

Patricia Armendáriz explicó el audio donde le grita a comuneros / Foto: @PArmendarizMX

Patricia Armendáriz explica por qué explotó contra comuneros de Chiapas

A través de un hilo en Twitter y un video donde ella misma aparece, explicó por qué usó ese tono y esas palabras. Básicamente dice que era la tercera reunión con ellos, y que si bien está dispuesta a apoyarlos, le andaban exigiendo cosas que no.

Patricia Armendáriz cuenta que tiene una Asociación Civil que protege la selva de los Lacandones, y lo dicho, aunque los ayuda y apoya, hay cosas que no acepta como dar dinero para que hagan hoteles para cada familia.

Patricia Armendáriz explicó el audio donde le grita a comuneros / Foto: Patricia Armendáriz (Facebook)

“Una parte que estoy haciendo es un proyexto para proteger a la Selva Lacandona con centros ecoturísticos. Era la tercera sesión que teníamos, donde llegaban y me decían ‘yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para tener mi propio hotel’. Yo sinceramente me salí de mis casillas porque me reclamaban que tengo la obligación de hacer cosas para ellos“.

“No hay justificación, pero tengo la mecha corta”

La diputada Federal por Morena explica que incluso les ha dado dinero de su bolsillo, pero nunca parece ser suficiente porque no dejan de pedirle más. Patricia Armendáriz también asegura que les ofreció disculpas, pues dice que a pesar de la explicación, nada justifica la forma en que les habló, pero está trabajando en ello.

“Todas las demás comunidades han tenido una respuesta diferente, me llevaron sus proyectos ecoturísticos, y ellos siguieron diciéndome ‘nos tienes que dar un hotel a cada familia’. Obviamente no hay justificación para gritar, es un tema personal que tengo. Tengo la mecha muy corta“.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

Pues ahí está la explicación. Por acá la neta nos quedamos pensando que efectivamente, no había razón para gritar, bastaba con que Patricia Armendáriz les dijera “Está muy buena la idea de un hotel, me encanta, pero yo estoy fuera” (jajajaja ok no).