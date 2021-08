PEMEX acusa que Ancira está incumpliendo acuerdo por caso Agronitrogenados

Desde abril, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), abandonó la cárcel bajo el acuerdo de reparar el daño causado a PEMEX por la venta (cof, a sobreprecio, cof) de la empresa Agronitrogenados. ¿Pos qué creen?

Según diversos medios, la paraestatal ha girado un documento en el que se acusa que Ancira nomás salió del bote y se hizo güey. Es decir, hasta la fecha no ha cumplido con los detalles para cubrir el acuerdo reparador, con el cual el dinero equivalente al daño causado por la venta de Agronitrogenados… algo así como 216 millones de dólares.

De acuerdo con el mentado acuerdo, Ancira tenía hasta el pasado 23 de agosto para la constitución y formalización de las garantías mediante las cuales se hará devolución del dinero, esto mediante un contrato de fideicomiso de garantía. Pero pues nomás no se presentó… ni él ni ningún representante.

Al no reportarse, señala El Financiero, Alonso Ancira incumplió lo acordado ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, el pasado 19 de abril. Previo a ser liberado, el dueño de AHMSA se comprometió a garantizar la entrega de todo lo que se chin… digo, lo que se embolsó por andar vendiendo a sobreprecio.

Hasta eso, se lo dejaron en cómodos pagos: según lo acordado, todo el varote será regresado en tres exhibiciones. El primer pago está previsto realizarse el 30 de noviembre de 2021… luego, en la misma fecha, pero de 2022, y el último, igual, el 30 de noviembre 2023. En cada una de las tandas se tienen que entregar 72 millones 221 mil dólares.

¿Y nada más por no formalizar Ancira incumple?

Según no nomás es que no se haya parado nadie a la formalización del contrato, sino que se han detectado cositas que hacen pensar que no se cumplirá la reparación del daño a PEMEX. Como que 55% de las acciones que son propiedad de la familia Ancira están en un fideicomiso constituido en Estados Unidos… y no en México; mientras que el resto de las acciones están en un fideicomiso de Banca AFIRME.

En lo último está el aspecto que para PEMEX denuncie el incumplimiento al acuerdo: según éste, los pagos se harían por medio de un único contrato de fideicomiso. Ahora se hace por medio de dos: “Trust ANCIRA” y el “Fideicomiso AFIRME”… y, bueno, ya que el primero se constituyó fuera de México, entonces no tiene validez legal.

“Es una figura extranjera que no constituye un Fideicomiso de Garantía en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dicho de otra forma, el ‘Trust ANCIRA’ es un acto jurídico que no se celebró conforme a los ordenamientos aplicables en territorio nacional, sino conforme a leyes de los Estados Unidos de América”, señala el comunicado de PEMEX citado por El Financiero.

Aunque AHMSA ha dicho que “cuál”, todo se ha suscrito en tiempo y forma para pagar, la paraestatal pidió a las autoridades que ordenen que, en un plazo no mayor a cinco días, Alonso Ancira demuestre que el contrato de pago de reparación del daño está en un solo Contrato de Fideicomiso en Garantía.