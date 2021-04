FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Y en la imagen del día: Alonso Ancira ya está libre tras acuerdo con FGR April 20th, 4:00am April 20th, 5:14am Sopibecario Noticias

“Ahhh, con que así se ve una libertad de más de 200 millones de dólares”, es lo que quizás muchos piensan al ver la foto del empresario Alonso Ancira abandonando el Reclusorio Norte, luego de arreglarse con la Fiscalía General de la República (FGR).

También podrían pensar: “así se ve un hombre que ha reparado parte del daño que hizo”… meeeehh, quizás es más acertada la primera opción. Hagan grupos de tres y debátanlo…

Foto: Cuartoscuro.

Bueno, el caso es que ya salió de prisión Alonso Ancira. Como se tenía previsto, nomás era cuestión que se pusiera de acuerdo con la FGR, para ver de a cómo iba a quedar la reparación del daño que le provocó a PEMEX por andarle vendiendo una planta en completo estado de chatarra. La cifra fue de 216 millones 664 mil 40 dólares… repartido en tres módicos pagos en 72 millones 221 mil 346 dólares, cada uno.

Según los reportes, Ancira abandonó el Reclusorio Norte ayer, alrededor de las 19:30 horas. Y si creían que por despojarse de más de 200 millones de dólares iba a andar a pata, pues no. Su grácil salida de prisión la hizo a bordo de una camioneta Mercedes Benz G-500, valuada en cerca de 3 millones de pesos y con una sonrisita en la jeta de ésas que dicen “¿no que no salía?… si por dinero no paramos”.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con Proceso, la salida de Alonso Ancira de prisión no quiere decir que ya, ahí muere, la acción penal que hay en su contra… pero tampoco es que vaya a durar por mucho tiempo. Aunque se suspendió el procedimiento penal, no será sino hasta que acabe de pagar los 216 melones de dólares que dicho proceso será cancelado en definitiva.

“[La FGR] suspendió el procedimiento, a condición de que Alonso Ancira cumpla en su totalidad con sus compromisos de reparación del daño; ya que en caso contrario, se continuará con el ejercicio del procedimiento penal correspondiente”, señaló la Fiscalía en la nota informativa dada a conocer en redes sociales.

Alonso Ancira estaba acusado de corrupción y de presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, luego de haber orquestado una transota –de ésas macizas– en la que vendió a sobreprecio a PEMEX una empresa en calidad de chatarra. El célebre caso de Agronitrogenados… por cierto, por esa planta la paraestatal desembolsó más de 273 millones de dólares… así que no se preocupen, todavía alguito de morralla le ha de haber quedado a Ancira.