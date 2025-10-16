¿Qué pasa en el Pentágono y por qué la prensa lo abandonó?

Lo que necesitas saber: En esencia, las y los periodistas no pueden moverse libremente por el Pentágono y solo divulgar información autorizada por el secretario de Guerra

Las cosas en Estados Unidos siguen color de hormiga. ¿Supiste que decenas de periodistas abandonaron sus puestos de trabajo en el Pentágono? Bueno, la razón es tan turbia como te lo imaginas.

Resulta que el nuevo secretario de Guerra, Pete Hegseth, impulsó una serie de nuevas reglas que deben cumplir las y los periodistas que quieran cubrir lo que pasa dentro del Pentágono; el problema es que más que reglas, son restricciones y una clara afrenta contra la libertad de expresión y de prensa.

El Pentágono / Foto: Getty

Periodistas abandonaron el Pentágono en rechazo a las nuevas reglas

La fecha límite para aceptar las nuevas reglas se venció el pasado martes, 14 de octubre, y quienes no firmaran el documento de 21 páginas, debían entregar su credencial y desocupar su escritorio en el Pentágono al día siguiente.

Y así sucedió. Decenas de periodistas entregaron sus credenciales y desalojaron sus puestos este miércoles, justo en la fecha límite para salir de la instalación militar más famosa del mundo. Fox News, ABC, CBS, CNN, The Associated Press, New York Times, The Washington Post, NBC y más medios importantes rechazaron las restricciones, respaldados por la Asociación de Prensa del Pentágono.

La prensa abandonó el Pentágono en rechazo a las nuevas políticas / Foto: Getty

“Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo”, afirmó dicha organización en un comunicado citado por DW. “El Pentágono tiene el derecho de hacer sus propias políticas, pero dentro de los límites de la ley”.

¿Cuáles son las nuevas reglas del Pentágono que la prensa rechaza?

Como decíamos, el documento tiene 21 páginas y sería horrible para ti que pusiéramos todo lo que dice. En general, y lo principal, es que las y los periodistas deben atenerse a tres ejes principales:

Ser acompañados por escolta a casi todo lugar dentro del Pentágono.

No solicitar información a nadie dentro del Pentágono que no haya sido autorizada para divulgación por el propio Pete Hegseth .

. Atenerse a ser expulsados en caso de incumplir con la disposición de no divulgar información no autorizada por Hegseth, sin importar si se trata de información clasificada o no, con la posibilidad de ser catalogados como un riesgo para la seguridad nacional.

“Son procedimientos de sentido común”, dijo Sean Parnell, portavoz del Pentágono. “La política no les pide que estén de acuerdo, solo que reconozcan que entienden cuál es nuestra política. Pero los reporteros han tenido un colapso total, llorando como víctimas en internet. Defendemos nuestra política porque es lo mejor para nuestras tropas y la seguridad nacional de este país”.

Pete Hegseth era presentador de FOX, pero ahora ha tomado una actitud muy alineada con su jefe, Donald Trump, encabezando el antiguo Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra.

“El acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho”, publicó en sus redes sociales.