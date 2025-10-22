Lo que necesitamos saber: En el breve mensaje del presidente de Perú, no se detallaron las acciones que acompañan la declaratoria de Estado de Emergencia.

Ya que las protestas que exigen su renuncia no paran, el presidente interino de Perú, José Jerí, decidió imponer Estado de Emergencia en varias regiones del país. Es la forma en la que trata de calmar la situación…

Aunque él la justifica asegurando que es para ir contra la violencia y criminalidad que llevaron a su antecesora, Dina Boluarte, a ser destituida por el congreso de su país.

El Estado de Emergencia durará por 30 días

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, expresó el presidente de Perú en mensaje a la nación.

En el breve mensaje, José Jerí anunció que el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas. No será en todo el país: para empezar, se establecerá en Lima Metropolitana y el Callao.

¿Qué implica el Estado de Emergencia en Perú?

“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, concluyó el presidente de Perú, sin explicar a la ciudadanía en qué consisten las acciones del declarado Estado de Emergencia.

Hasta donde se sabe, la declaración de Estado de Emergencia implica el envío del Ejército a patrullar las calles y a restringir la libertad de reunión y otros derechos… quién sabe…

José Jerí, presidente de Perú / Foto: facebook.com/josejeri13

De acuerdo con medios locales, los detalles del anuncio de José Jerí se publicarán en el diario oficial de Perú. “Nos quedamos todos los peruanos con la incertidumbre de saber qué otras medidas van a acompañar al Estado de Emergencia. No lo sabemos”, se reprochó en medios, tras el anuncio de Jerí.