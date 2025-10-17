Lo que necesitas saber: Dina Boluarte fue destituida en medio de una crisis de seguridad en Perú. EL sustituto José Jerí, ha querido copiar un poco la política de Bukele.

Dina Boluarte salió de la presidencia de Perú el pasado 9 de octubre y, ni una semana ha pasado, pero la ciudadanía no se quiere esperar a ver qué tal funciona el sustituto… no, pa’ qué: con saber que es parte del círculo político de Boluarte, es más que suficiente para exigir su renuncia.

Protestas se han encendido por muerte de uno de los manifestantes

Con protestas en las calles es como la gente en Prudencia exige la destitución del presidente José Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte. Y si las movilizaciones eran violentas, con el asesinato de uno de los participantes, más.

De acuerdo con la Fiscalía de Perú, Eduardo Ruiz, uno de los asistentes las protestas para exigir la renuncia de Jerí, murió tras recibir un disparo de arma de fuego. La propia fiscalía reconoció que las protestas se dieron en un contexto “de graves violaciones a los derechos humanos”, pero sin ahondar en el asunto.

Protestas en Perú / Captura de pantalla

Sin embargo, ahora se sabe que el responsable de la muerte del manifestante sería un suboficial… la propia autoridad. El funcionario ya se encuentra detenido, asegura la BBC, citando información proporcionada por el comandante general de la Policía Nacional de perú, Óscar Arriola.

José Jerí se niega a presentar su renuncia

La razón por la que se exige la renuncia de José Jerí como presidente de Perú es el hecho de haber ascendido al poder gracias a las fuerzas políticas que hicieron lo propio con Dina Boluarte. Aunque ha tratado, le es imposible desmarcarse del grupo que, desde el Congreso, sostuvo a la expresidenta (para luego darle la espalda y apoyar su destitución).

Hasta el momento, se han presentado dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento, mismas que han sido rechazadas. Su aprobación representaría que José Jerí salga del cargo, ya que llegó al poder en su papel de presidente del Congreso.