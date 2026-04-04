Lo que debes saber: Expertos señalan que el estrés constante, el contacto con desconocidos y las condiciones en las que viven estos animales pueden provocar reacciones peligrosas.

El pasado mes de febrero se dio a conocer la muerte de Chanchal, un elefante de 65 años, y aunque en un inicio parecía una noticia más, la historia rápidamente dio un giro que hoy tiene a medio mundo opinando.

Foto: @julia.buruleva

Caso de ‘Chanchal’ reabre debate sobre paseos en elefante

Y es que todo esto no surgió de la nada. Meses antes de su muerte, una influencer rusa llamada Julia Buruleva realizó una sesión de fotos con Chanchal que no pasó desapercibida, pues el animal fue pintado de color rosa. En redes, muchos usuarios comenzaron a señalar esta acción como posible factor que habría afectado la salud del elefante.

Foto: Pexels

El tema escaló tanto que llegó hasta oídos del primer ministro de India, Narendra Modi. Fue ahí cuando PETA India intervino directamente con una solicitud, prohibir los paseos en elefante al asegurar que estos animales viven encadenados y en condiciones de maltrato. Como alternativa, propusieron el uso de elefantes robóticos para ofrecer experiencias similares a los turistas.

Todo esto puede desencadenar accidentes

Pero eso no es todo, porque expertos también han lanzado una advertencia importante. Señalan que el estrés constante, el contacto con desconocidos y las condiciones en las que viven estos animales pueden provocar reacciones peligrosas. Y considerando su tamaño y fuerza, cualquier incidente podría terminar en tragedia.

Foto: @julia.buruleva

Aun así, India no quiere perder este tipo de experiencias turísticas. Por eso, el departamento de turismo de Kerala ya comenzó a promover una opción distinta, paseos en elefantes mecánicos dentro del Jardín de Mariposas de Thamboormozhi.

Sin duda, el caso de Chanchal no solo ha generado indignación, también abrió una conversación que podría cambiar por completo la forma en la que se vive el turismo con animales.