Lo que necesitas saber: De acuerdo con la información compartida por Eme Equis, desde el pasado 6 de mayo se emitió la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano del gobernador de Sinaloa.

El caso de Rubén Rocha y las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico han dado un nuevo giro… pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, de sus hijos y de los otros implicados.

Foto: @rochamoya_

Reportan que UIF bloqueó cuentas bancarias de Rubén Rocha y sus hijos

Vamos directo al grano. De acuerdo con información consultada a través del SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) y publicada por Eme Equis, la UIF habría bloqueado las cuentas bancarias de Rubén Rocha.

Dicha plataforma sirve para notificar a las financieras sobre las personas bloqueadas. Una vez en la lista, las instituciones tienen 10 días hábiles para tomar acciones en contra de los implicados.

“Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano“, se lee en la nota.

De acuerdo con la información, el bloqueo financiero habría sido aplicado para el gobernador de Sinaloa, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras 9 personas acusadas por Estados Unidos de narcotráfico.

Facebook: Rubén Rocha Moya

Y… ¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado el bloqueo de las cuentas bancarias de Rocha. Aunque, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no sabía sobre la posible situación…

“No tenía conocimiento, no lo pregunté. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. La UIF es un área que es técnica; si encuentra alguna irregularidad, pues procede“, señaló.

En fin. Habrá que esperar la respuesta de Hacienda sobre este bloqueo y ver en que termina toda esta situación… en la que por cierto, ya se están realizando protestas.