Por si tenían pensado llevarse a su jefecita a trepar el Popocatépetl para celebrar el 10 de amyo, pues mejor no lo hagan: el volcán ha estado muy activo en las últimas horas, por lo que las autoridades ya emitieron las respectivas recomendaciones.

Se “exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos”, señala el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en su más reciente comunicado.

Foto: @jabed1-CENAPRED // Las fotos y videos de las explosiones del Popocatépetl.

De acuerdo con el CENAPRED, en las últimas 24 horas, el Popocatépetl ha registrado 143 exhalaciones de vapor de agua, las cuales van acompañadas de su respectiva dosis de gases volcánicos y ceniza.

“Durante este periodo se registraron 6 explosiones menores: registradas ayer a las 12:23 h, 13:14 h, 18:58 h, 19:18 h y hoy a las 01:51 h y 04:54 h. Adicionalmente, fueron registradas 2 explosiones moderadas ayer a las 13:45 h y 15:59 h y se contabilizaron 380 minutos de tremor”, se agrega en el comunicado emitido la noche de ayer, 9 de mayo.

Foto: CENAPRED // Volcán Popocatépetl amaneció con manto de nieve.

El CENAPRED indica que las explosiones que está registrando el Popocatépetl van acompañadas de señales sísmicas y sonoras. Y esto no es para que digan “ah, con razón como que últimamente ha temblado más”, ya que las únicas señales que llegan a ser detectadas por medidores son las sonoras. Es decir, las sísmicas son muy leves (en teoría).

Por lo anterior (lo de las señales sonoras), el CENAPRED avisa que, muy probablemente, en los próximos días la gente que vive cerca del Popocatépetl perciba “fases audibles”. Según se explica, lo que se alcanzará a escuchar será la formación de pequeños domos de lava, los cuales se destruirán… y eso provocará pequeñas explosiones que se alcanzarán a escuchar.

Aunque parece que la situación no es para alarmarse (el semáforo sigue en Amarillo Fase 2, como desde hace algunos días), las autoridades enfatizan en la recomendación de no subir al volcán… principalmente, no acercarse a su cráter.

Esta recomendación se ofrece porque “existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes. El CENAPRED recomienda estar alejado, mínimo, a 12 km del Popo.

Cabe señalar que estas recomendaciones se emitieron antes de que se registrara una explosión. Según los usuarios de redes, ésta sucedió alrededor de las 3:00 am.