El PRD quiere que juicio a expresidentes involucre a Ebrard y Sheinbaum por tragedia en Línea 12

Ya es un hecho que el próximo 1 de agosto se llevará a cabo la famosa consulta popular donde los mexicanos decidirán si los últimos cinco expresidentes de México van a juicio o no. Sin embargo, el PRD quiere aprovechar ese ejercicio democrático para incluir a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum… sí, por la tragedia en la línea 12 del Metro.

El PRD quiere que en juicio contra expresidentes, también caigan los responsables políticos de la tragedia en la Línea 12

Durante la sesión ordinaria del Consejo General de INE, celebrada este viernes 18 de junio (donde se anunció que el Instituto va a difundir promocionales para explicar qué onda con esa consulta), un representante del PRD dijo que la consulta no sólo es para saber si se enjuicia o no a expresidentes, sino para investigar actos de corrupción del pasado.

Y pues sí, dice que eso debe incluir actos de corrupción del pasado inmediato, especialmente la construcción de la Línea 12 del Metro así como su mantenimiento (o bueno, la falta de éste), para conocer las causas y sancionar a los responsables políticos de la tragedia en la que perdieron la vida 26 personas.

“Esta consulta tiene tintes de que se quiere enjuiciar los actos de corrupción del pasado, es una bandera política muy importante, la cual nosotros avalaremos“, indicó Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, al recordar que la idea de la consulta popular fue emprendida por AMLO con el fin de enjuiciar a expresidentes, pero la Suprema Corte decidió que se generalizara a investigar actos de corrupción del pasado.

“Por supuesto que vamos a pedir que se investiguen los hechos corruptos del pasado y eso incluye el pasado inmediato, como la construcción de la Línea 12 del Metro. Esta consulta debiera servir para eso, para preguntarle a la gente si, efectivamente, quiere que se consulte quiénes son los responsables políticos del fallecimiento de 26 habitantes de la capital”, dijo.

Y sí, señala a Ebrard y a Sheinbaum

Pero la cosa no quedó ahí, porque eso de que el asunto es contra Ebrard y Sheinbaum no lo inventamos nosotros. El representante del PRD dijo que aunque AMLO se hace de la vista gorda y dice que no se conoce quiénes son los responsables políticos por lo sucedido en la Línea 12, él y su partido sí los ubican bien.

“Evidentemente ese responsable político está hoy en funciones de canciller de este gobierno, y por supuesto la responsable del mantenimiento está en funciones hoy como jefa de la Ciudad de México“, estableció (Tssss)

Ángel Ávila reiteró luego de señalar a los dos posibles presidenciables para el 2024, que la consulta popular del 1 de agosto, por ello, debe servir para preguntarle a la población si también deben ser separados de sus actuales cargos tanto Ebrard como Sheinbaum.

También pide que Morena permita crear comisión independiente para investigar lo sucedido

Y aún hay más. El representante del PRD estableció ante el Consejo del INE que también se debe exigir que Morena deje de bloquear la creación de una comisión independiente para investigar el colapso de la Línea 12, pues señala que no sirve de mucho que el mismo gobierno de la CDMX presente un dictamen sobre lo sucedido (como el que publicaron hace unos días) cuando podría tener cierta culpa.

¿Será que le harán caso al PRD con esta sugerencia? Finalmente el propio Ebrard ha pedido una investigación imparcial para esclarecer lo que pasó en la Línea 12, así que quizá no sea tan descabellado.