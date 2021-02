Quemón nivel: Proveedores acusan que PRD no cumple… desde cuenta oficial del PRD-CDMX

Parecía broma, pero no. En la cuenta oficial del PRD-CDMX se difundió un desplegado que lleva horas sin ser quitado (o contestado), en el cual se acusa que el propio partido “no cumple”, esto debido a que se ha hecho de la vista gorda a la hora de pagar por servicios recibidos.

“El daño moral al partido viene de los grupos y personas que se beneficiaron de nuestro trabajo y que hoy niegan el pago de servicios contratados y realizados”, se indica en el desplegado publicado en la cuenta Twitter oficial del PRD capitalino, dirigido a proveedores, militantes y cuanta persona que le gusta el chisme de redes sociales.

Lo anterior lleva a suponer que los que proveen de servicios al Sol Azteca tomaron la cuenta oficial del partido en la CDMX… y los representantes de éste, en su intención de seguir sin pagar, optaron por crear redes alternas, según denuncian los proveedores.

“Abrir nuevas cuentas de redes sociales en enero de este año, sólo ha dejado en evidencia que: 1. Las redes en las que publicamos son auténticas, como todos se pudieron dar cuenta. 2. El dolo y la clara intención para no pagar”.

Tan “X” es ya el PRD que su cuenta en la CDMX lleva tomada más de dos días y hasta apenas ayer comenzó a llamar la atención, debido a que se cambió el logo del partido por uno que dice “El sol no sale para todos”.

En otro desplegado, difundido el 7 de febrero, se explica que el PRD de la CDMX no ha pagado desde septiembre del año pasado los servicios digitales contratados. Según los proveedores, las únicas respuestas que han obtenido al reclamar lo suyo son “hazle como quieras y nos vemos en tribunales” y “no te van a pagar y no me voy a meter”.

Tal como acusan los que ahora tienen control de la cuenta oficial del PRD-CDMX (la que tiene palomita azul y toda la cosa), el PRD ya abrió una cuenta alterna (que se presume como “cuenta oficial”), en la cual siguen como si nada, publicando todo lo que el partido local y nacional hace de chamba… pero nada sobre las acusaciones que se hacen desde su excuenta.

“Es un hecho que tampoco cumplirá sus promesas de campaña o acuerdos con otros proveedores”, acusan en el desplegado que pretenden que sirva como advertencia para los que pretenden votar o prestarle un servicio al Sol Azteca… el cual, hasta el momento, no ha contestado a las indirectotas bien directas que, desde su cuenta oficial, se hacen.