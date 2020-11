Dice el PRI que “debemos congratularnos” de que EU le retiró cargos a Cienfuegos

Uhhhhh sí, ayer, cuando se dio a conocer que el Departamento de Justicia de EU retiró los cargos de narco y lavado que tenía en contra del ex de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, la banda se puso bien contenta… hasta cuetes hubo en el WTC. Ahh no, eso fue por la llegada de Disney+. Pero casi.

Sin tomar en consideración que lo que hay es la sensación de que –en una de ésas– el exsecretario de la Defensa llegara a México sólo para disfrutar de total impunidad (no importa que Ebrard diga “nooo, cómo creen“), el PRI pidió a la gente celebrar la casi exoneración que recibió el general Cienfuegos de parte del gobierno de Estados Unidos.

“Todos debemos de congratularnos y apoyar siempre a nuestras Fuerzas Armadas”, señaló en su cuenta Twitter el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, recordando que su partido siempre apoyó a Salvador Cienfuegos, quien hace unas semanas fue detenido en Estados Unidos, luego de investigaciones que llevaron a relacionarlo con narcotráfico y lavado de dinero.

Otro que se puso bien contento de lo sucedido con Cienfuegos fue el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien en sus redes sociales felicitó el acuerdo alcanzado entre la FGR y las autoridades gringas. “Sin duda es un logro de nuestras fuerzas armadas y nuestro país”.

¿Por qué se le retiraron cargos a Cienfuegos?

No por ser inocente…

Por si ayer por la tarde estaban jetones o bien clavados chutándose The Mandalorian, el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR), acordaron que el destino de Salvador Cienfuegos se definirá en México… donde no hay ni orden de aprehensión y, según AMLO, ni investigación. Aunque el canciller, Marcelo Ebrard dice que lo último no es del todo cierto.

Pero bueno, el caso es que Cienfuegos llegará a México como un ciudadano limpio de todo cargo en contra. Al pisar nuestro país, según, la Fiscalía tendrá tiempo de ver qué hace con él, aunque todo dependerá de que se tengan suficientes evidencias para procesarlo.

Lo anterior no debería ser problema, ya que México ya recibió la evidencia certificada que las autoridades de EU utilizaron para tener a Cienfuegos guardado y sin chance de fianza. Sería mucha sorpresa que esa misma evidencia no fuera suficiente para la justicia mexicana, ¿verdad?

Según el canciller multiusos de México, el polémico regreso de Cienfuegos se dio porque el gobierno de México hizo el berrinche con Estados Unidos, ya que éste nunca le informó de la investigación que realizaba contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).