Qué pasó con la alerta presidencial y los cambios que vienen

Lo que necesitas saber: Se espera que el nuevo mensaje para Protocolo de Alerta Común comience a aparecer en los celulares en abril del 2026.

Luego del primer simulacro sísmico en la CDMX y el Edomex, muchos se preguntarán qué onda con la “alerta presidencial”, pues las autoridades avisaron que la iban a cambiar… aunque un par de días antes Claudia Sheinbaum dijo que era probable que el cambio no estuviera listo para el 18 de febrero.

Foto: Especial.

¿Qué pasó con la “alerta presidencial”?

Ya después de un bolillo pa’l susto (y no perder la costumbre), muchos se percataron de que —tras la alerta en celulares— el mensaje de “alerta presidencial” siguió apareciendo.

¿La razón? La Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT) apenas terminó de realizar una consulta pública para determinar qué mensajito sustituirá el Protocolo de Alerta Común.



Ahora, se espera que —tras este sondeo que concluyó el pasado 16 de febrero— los resultados se publiquen a finales de mes para que en abril próximo ya esté operando el nuevo mensaje en celulares.

Foto: @MetroCDMX

Y… ¿Por qué se cambiará la “Alerta Presidencial”?

Ahora bien, si eres de aquellos que se preguntan el ¿por qué tanto relajo con el cambio de la “alerta presidencial”? Acá te va la explicación rápida.

Después de que en redes sociales la gente se quejara del mensaje por ser supuestamente propaganda a la figura presidencial, la mismísima Claudia Sheinbaum solicitó el cambio de este mensaje.

“El término viene del estándar internacional de alertamiento temprano (…) en este sistema, las ‘Presidentials Alerts’ son las alertas de más alto nivel, que no pueden ser bloqueadas ni desactivadas”, se explicó en su momento. En fin, ¿qué te parece este cambio, lo crees necesario?